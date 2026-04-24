В Лиепайском музее оккупации открылась выставка о трагической неделе июня 1941 года

23 апреля в Лиепайском музее оккупации на улице К. Укстиня, 7/9, открылась выставка «Первые разрушения Второй мировой войны в Лиепае. ...
23 апреля в Лиепайском музее оккупации на улице К. Укстиня, 7/9, открылась выставка «Первые разрушения Второй мировой войны в Лиепае. 22-29 июня 1941 года». Она посвящена одной из самых трагических страниц в истории города — первой неделе войны в июне 1941 года.
На открытии подчеркивалось, что выставки такого масштаба и тематической направленности в Лиепае до сих пор не было. Экспозиция позволяет увидеть последствия войны в городской среде и в жизни людей особенно концентрированно и наглядно.
Идея выставки возникла при изучении хранящегося в Лиепайском музее плана города с отмеченными местами разрушений 22–29 июня 1941 года, а также материалов о нанесенном городу ущербе, собранных директором Лиепайского музея Янисом Судмалисом. Эти исторические источники и фотографии стали основой экспозиции и позволили подробно реконструировать события первых дней войны.
Выставка рассказывает о периоде с 22 по 29 июня 1941 года, когда в Лиепае шли интенсивные боевые действия между двумя тоталитарными режимами. За семь дней город пережил бомбардировки, артиллерийские обстрелы и уличные бои. В результате многие здания были разрушены или серьезно повреждены, а исторический облик города изменился.
В экспозиции представлены исторические фотографии, документы и предметы из собрания Лиепайского музея, частной коллекции Ивара Кюписа и Учебного центра Морских сил. Среди экспонатов — подлинные предметы, сохранившиеся после бомбардировок, а также материалы, фиксирующие военные разрушения и их влияние на город и его жителей.
Особую роль в создании выставки сыграла многолетняя работа энтузиаста истории и коллекционера Ивара Кюписа. Материалы, которые он более 20 лет собирал, изучал и идентифицировал, помогают детально восстановить первые дни войны в Лиепае и дают ценный взгляд на события, затронувшие город и его жителей.
На открытии ведущий историк Лиепайского музея Инна Гиле подчеркнула, что выставка — это не только рассказ о прошлом, но и напоминание о ценности мира сегодня: «Мир очень хрупок, и его нужно беречь».
Выставка побуждает посетителей узнать больше о военном опыте Лиепаи, осмыслить исторические события и вспомнить людей, чьи жизни война изменила необратимо.
Выставка будет открыта до 27 декабря 2026 года.