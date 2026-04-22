Незрячий японский пианист Нобуюки Цудзии впервые выступит в Латвии: его игра доводит зал до слез

Первые шаги Нобу в музыке описаны его мамой Ицуко в книге Nobu cantabile. Если коротко, это было счастье: у крошечного мальчика с ограниченными, как сейчас говорится, возможностями обнаружились возможности воистину неограниченные, явственный и громадный талант. Повезло с любящими и внимательными родителями, повезло с педагогом, который разработал систему обучения – уникальную, очень и очень непростую, зато действенную. И вот уже семилетний Нобуюки (это имя переводится с японского как «верное счастье») завоевывает первый приз на Всеяпонском музыкальном конкурсе для слепых, в 10 лет дебютирует с Osaka Century Orchestra, через пару лет дает рециталы в знаменитых концертных залах Сантори и Карнеги-Холл, гастролирует по Северной Америке и Европе, а в 2005 году, в возрасте 17 лет, выходит в полуфинал сложнейшего Конкурса имени Шопена в Варшаве…