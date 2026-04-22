Незрячий японский пианист Нобуюки Цудзии впервые выступит в Латвии: его игра доводит зал до слез
Он не видит того, что видим мы, но слышит то, чего нам услышать не дано -- незрячий от рождения Нобуюки Цудзии, японский пианист, получивший золотую медаль на Международном конкурсе имени Вана Клиберна и заключивший эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon. 1 мая он впервые даст концерт в Латвии – в Национальном театре.
Первые шаги Нобу в музыке описаны его мамой Ицуко в книге Nobu cantabile. Если коротко, это было счастье: у крошечного мальчика с ограниченными, как сейчас говорится, возможностями обнаружились возможности воистину неограниченные, явственный и громадный талант. Повезло с любящими и внимательными родителями, повезло с педагогом, который разработал систему обучения – уникальную, очень и очень непростую, зато действенную. И вот уже семилетний Нобуюки (это имя переводится с японского как «верное счастье») завоевывает первый приз на Всеяпонском музыкальном конкурсе для слепых, в 10 лет дебютирует с Osaka Century Orchestra, через пару лет дает рециталы в знаменитых концертных залах Сантори и Карнеги-Холл, гастролирует по Северной Америке и Европе, а в 2005 году, в возрасте 17 лет, выходит в полуфинал сложнейшего Конкурса имени Шопена в Варшаве…
После школы для незрячих Нобуюки Цудзии сделал решительный шаг – на общих основаниях поступил в Музыкальный университет Уэно Гакуэн (Ueno Gakuen University) в Токио. Ему не нужны были скидки «по болезни». Единственное, чем он отличался и по сию пору отличается от остальных пианистов – его выводят на сцену и уводят оттуда.
Но это если смотреть со стороны. На деле фортепианная жизнь Нобуюки Цудзии устроена непросто и необычно. Он разучивает свой сложнейший репертуар не по нотам для слепых, а при помощи ассистентов, разбивая произведения на крошечные фрагменты, повторяя и запоминая буквально каждый такт для каждой руки по отдельности. Он чувствует, где какие клавиши – потому что рояль словно бы стал частью его тела. Он играет с оркестрами, не видя дирижера, полагаясь на собственную систему ориентиров, на дыхание, например. И он пользуется услугами переводчиков – потому что музыкальная память его феноменальна, а вот та, что должна отвечать за иностранные языки, подкачала.
Это не мешает Нобуюки давать от 80 до 100 концертов в год, 40 % из них — за пределами Японии. Путешествия ему в радость; он прекрасно сотрудничает с лондонскими оркестрами «Филармония» и BBC Philharmonic, Симфоническими оркестрами Сиэтла и Балтимора, Филармоническим оркестром Ла Скала и Мюнхенским симфоническим оркестром, его приглашают на BBC Proms в Королевском Альберт-холле, в Концертгебау в Амстердаме и Берлинскую филармонию, в Бостон и Вашингтон, Théâtre des Champs-Elysées в Париже, в Сеул и Гонконг, на фестивали в Аспене и Равинии -- и, разумеется, он играет со всеми крупными японскими оркестрами, включая NHK Symphony, Yomiuri Nippon Symphony, Tokyo Symphony, Japan Philharmonic и Orchestra Ensemble Kanazawa.
Некоторые его выступления доводят зрителей и коллег по сцене до светлых слез. Ван Клиберн говорил, что игра Цудзии обладает целительной силой – и эти слова вошли в документальный фильм Питера Розена «Прикасаясь к звуку: невероятное путешествие Нобуюки Цудзии» (2014).
Звук у Нобу действительно особый. Французский пианист и дирижер, профессор Мишель Бероф (Michel Béroff), неоднократный член жюри Van Cliburn International Piano Competition, описал его так: «Он имеет глубину, цвет и контрастность. И этот звук абсолютно музыкален!».
Сейчас Нобуюки Цудзии 37. Армия его фанатов велика и интернациональна, а у себя на родине он просто герой. Стоячие овации венчают практически каждое его выступление. Контракт с Deutsche Grammophon добавил японскому музыканту популярности. Первый альбом Нобу на желтом лейбле был посвящен Бетховену, второй – Чайковскому и Рахманинову; к слову, Нобу и сам все чаще и все успешней пишет музыку, она сопровождает несколько игровых и документальных лент.
Но пока что главная его музыкальная ипостась – исполнительская. Как пианист Нобуюки Цудзии отличается тончайшей нюансировкой и осмысленностью игры, колоссальной виртуозностью и тем своеобразием почерка, которое не вступает с конфликт со стилистической точностью. И это завораживает слушателей ничуть не меньше, чем поразительная биография японского артиста.
Устроитель первых латвийских гастролей Нобуюки Цудзии – международная продюсерская компания Евгения Винтура-Ирверстага Winstag Production OU (Wintour Group). Билеты в городских кассах и на bilesuparadize.lv.