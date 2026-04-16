В Риге откроется Auto 2026: на Кипсале покажут десятки новинок и самый узкий автомобиль в мире
24 апреля на Кипсале в Риге начнется крупнейшее автомобильное событие в странах Балтии – международная выставка автомобильной индустрии Auto 2026, которая поразит особенно широким спектром новинок и разнообразием моделей – от балтийских премьер до уникальных и тюнингованных машин.
Официальная церемония открытия Auto 2026 пройдет 24 апреля в 11:00 в Международном выставочном центре на Кипсале, в зале № 2.
В открытии выставки примут участие:
- Каспар Мелнис, министр по вопросам климата и энергетики;
- Андрис Кулбергс, президент общества Auto asociācija;
- Гинтс Шавейс, руководитель выставки Auto.
Сразу после открытия выставки — около 11:30 — инфлюенсеры, журналисты и другие заинтересованные лица приглашаются на презентацию самого узкого в мире (50 см!) автомобиля из Италии!
Мероприятие будет вести самый известный итальянец в Латвии – Роберто Мелони.
Премьеры автомобилей латвийского и балтийского масштаба на Кипсале:
В 11:50 — балтийская премьера обновленной версии CUPRA Formentor VZ5 (390 л. с.) на экспозиции Autobrava
В 12:00 — балтийская премьера XPENG P7+ на экспозиции Autobrava
В 12:10 — балтийская премьера MG S9, MG4 Urban и MG S6 на экспозиции Autobrava
В 12:40 — балтийские премьеры Omoda 5, Omoda 9, Jaecoo 5 и Jaecoo 7 на стенде Mūsa Motors Grupa
В 13:00 — презентация моделей BYD ATTO 3 EVO, BYD ATTO 2 DM-i и BYD SEAL на стенде Inchcape Motors
В 13:20 — премьера Renault Clio Full Hybrid E-Tech на экспозиции Norde, которую проведет автомобильный эксперт Нормундс Авотиньш
В 13:40 — балтийская премьера Kia EV2 на экспозиции KIA Forum Auto
В свою очередь, в 14:00 на экспозиции Latvia Drift состоится официальная премьера нового дрифт-автомобиля латвийского гонщика PRO-класса Эдгарса Крогерса – BMW 2-й серии. Подробная программа мероприятий Auto 2026 здесь.
Самый узкий в мире автомобиль на протяжении всех трех дней!
«Худая панда» из Италии — самый узкий в мире, работоспособный автомобиль: его ширина составляет всего 50 см! Несмотря на экстремальные размеры, он полностью пригоден для езды: оснащенный электроприводом, он развивает скорость до 15 км/ч и на одной зарядке может преодолеть 25 км. Эту необычную машину автомеханик Андреа Марацци изготовил своими руками за год.
Выставка объединяет три раздела: «Новые автомобили», в котором в этом году представлено небывалое количество новинок, «Автомеханика» – решения в области обслуживания и ремонта автомобилей, и Auto Exotica – впечатляющие автомобили для хобби и спорткары. На экспозиции «Новые автомобили» вы увидите такие марки, как Audi, Volkswagen, Cupra, Škoda, Kia, Honda, Xpeng, Renault, Dacia, BYD, Nissan, MG, Great Wall Motors, Voyah, Dong Feng, M-Hero, Forthing, Subaru, Toyota, Lynk & Co, Chery, Omoda, Jaecoo и другие. Подробнее: www.balticmotorshow.com.
Время работы:
- 24-25 апреля 10.00–19.00;
- 26 апреля 10.00–17.00
Входные билеты:
- Взрослым – 12 EUR
- Студентам, школьникам, пенсионерам, лицам с инвалидностью – 8 EUR
- Семейный билет (2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) – 25 EUR. За каждого следующего ребенка – 3 EUR
Автостоянка – 5 EUR (до 4 часов), каждый следующий час + 2 EUR
25 и 26 апреля посетители смогут бесплатно пользоваться парковкой P3 (улица Матрожу), откуда каждые 5 минут будет курсировать автобус до выставки.