В Риге откроется Auto 2026: на Кипсале покажут десятки новинок и самый узкий автомобиль в мире

«Худая панда» из Италии — самый узкий в мире, работоспособный автомобиль: его ширина составляет всего 50 см! Несмотря на экстремальные размеры, он полностью пригоден для езды: оснащенный электроприводом, он развивает скорость до 15 км/ч и на одной зарядке может преодолеть 25 км. Эту необычную машину автомеханик Андреа Марацци изготовил своими руками за год.