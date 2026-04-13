Объявлены номинанты международной премии Baltic Awards 2026
Организаторы международного проекта Baltijas Balva / Baltic Awards объявили кандидатов на соискание премии 2026 года.
Работу по выдвижению претендентов на победу осуществляли ведущие государственные научные и культурные организации: в Эстонии - Эстонская академия наук, в Латвии - Латвийский союз архитекторов, в Литве - Литовская ассоциация смежных прав AGATA, Литовский национальный театр оперы и балета и Литовская академия художеств. Сформированный шорт лист демонстрирует высокий профессиональный уровень претендентов и масштаб их достижений в различных областях.
Порядок распределения номинаций между тремя странами был определён в ходе официальной жеребьёвки, состоявшейся в рамках торжественной церемонии вручения Baltijas Balva / Baltic Awards 2025 в Латвийском национальном художественном музее.
Номинанты премии 2026 года:
В номинации "За значительный вклад в науку", выдвинутой Эстонской академией наук, представлены профессор Анне Кахру (Anne Kahru), профессор Марис Лаан (Maris Laan) и профессор Юло Нийнеметс (Ülo Niinemets).
В номинации "За значительный вклад в архитектуру", выдвинутой Латвийским союзом архитекторов, представлены архитектурные бюро ĒTER, MADE arhitekti и Lauder Architects.
В номинации "За значительный вклад в музыку", выдвинутой Литовской ассоциацией смежных прав AGATA, кандидатами стали сопрано Асмик Григорян (Asmik Grigorian), дирижёр Модестас Питренас (Modestas Pitrėnas) и тенор Эдгарас Монтвидас (Edgaras Montvidas).
В номинации "За значительный вклад в искусство", выдвинутой Литовской академией художеств, представлен дуэт художников - братья Алгирдас и Ремигиюс Гатавецкасы (Algirdas и Remigijus Gataveckai), художница Северия Инчираускайте-Криауневичене (Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė) и художник Юлиёнас Урбонас (Julijonas Urbonas).
Специальный приз Baltic Awards The Opera Rising Star выдвинут Литовским национальным театром оперы и балета. В числе кандидатов - артист балета Эдвинас Яконис (Edvinas Jakonis), композитор Жибуокле Мартинайтите (Žibuoklė Martinaitytė) и сопрано Габриеле Букине (Gabrielė Bukinė).
14 апреля состоится заседание отборочного комитета Baltijas Balva / Baltic Awards, в состав которого входят выдающиеся общественные и культурные деятели стран Балтии и Европы: экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe-Freiberga), экс-президент Латвии Валдис Затлерс (Valdis Zatlers), экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves), президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш (Ivars Kalviņš), бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас (Taavi Rõivas), композитор Петерис Васкс (Pēteris Vasks), ведущий партнёр Rödl & Partner в странах Балтии и Северной Европы Йенс-Кристиан Пастиль (Jens-Christian Pastille), председатель правления Radio SWH Янис Шипкевиц (Jānis Šipkēvics), бывший советник экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги по экономическим вопросам Сол Норман Букинголтс (Sol Norman Bukingolts), экс-президент Литовской академии наук Юрас Банис (Jūras Banys), дипломат, предприниматель Эммануил Гриншпун (Emmanuil Grinshpun) и режиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии Oscar, Golden Globe и лауреат Grand Prix Baltic Awards Матис Кажа (Matīss Kaža). Председатель комитета - оперная дива Инесса Галанте (Inese Galante).
В этот день будут определены лауреаты премии 2026 года, имена которых будут официально объявлены 13 мая на торжественной церемонии награждения в музее Rīgas Birža.
"Baltijas Balva / Baltic Awards - это стратегический проект, который с каждым годом укрепляет свои позиции и расширяет масштаб. Мы видим, как он становится важной платформой для признания выдающихся достижений в странах Балтии. В этом году к нам присоединились новые партнёры, благодаря которым в числе номинантов представлены яркие и значимые фигуры. Перед членами отборочного комитета стоит непростая задача - все кандидаты являются выдающимися профессионалами, которые вносят значительный вклад в развитие своих отраслей и формируют международный имидж своих стран. Каждый претендент будет оцениваться с точки зрения значимости, новаторства и резонанса его вклада в балтийский и европейский контекст. В течение года мы планируем реализовать ряд масштабных культурных событий. У нас много идей и планов, и мы последовательно развиваем проект как международную платформу, объединяющую культуру, науку и общество", - отмечает генеральный продюсер проекта Диана Галанте.
В рамках проекта Baltijas Balva / Baltic Awards летом 2026 года в Юрмале пройдёт ряд значимых культурных событий. 21 августа в концертном зале Dzintari состоится латвийская премьера культового спектакля Teatro Delusio всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. Это тонкое и невероятно остроумное представление, сыгранное свыше 600 раз и покорившее зрителей в 29 странах мира, превращает сцену в настоящий магический мир театра. Без единого слова, исключительно с помощью масок, пластики и пантомимы, актёры создают более 30 выразительных персонажей, в которых зритель с лёгкостью узнаёт себя, свои эмоции и жизненные ситуации. Спектакль органично перекликается с идеей проекта Baltijas Balva / Baltic Awards, иронично и точно показывая закулисную сторону профессионального пути - мир, в котором рождаются идеи, преодолеваются сомнения и достигаются вершины.
22 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится гала-концерт "GALA GALANTE. Viva La Musica!", посвящённый лауреатам премии. В концерте примут участие звёзды международной сцены: итальянский тенор Джорджо Берруджи (Giorgio Berrugi), названный Пласидо Доминго своим творческим наследником, харизматичный украинский тенор Дмитро Попов (Dmytro Popov), яркая и выразительная исполнительница с широким вокальным диапазоном, сопрано Элина Нечаева (Elina Nechayeva, Эстония), блистательный пианист Андрей Осокин (Andrejs Osokins), динамичный и экспрессивный ансамбль NICO Ensemble (Литва) и его основатель и художественный руководитель Гедиминас Гелготас (Gediminas Gelgotas), одни из самых ярких солистов молодого поколения - виртуозная сопрано Анния Кристиана Адамсоне (Annija Kristiāna Ādamsone) и выразительный бас Эдгарс Ошлея (Edgars Ošleja), а также 12-летний пианист, настоящий "вундеркинд" Густавс Калейс (Gustavs Kalējs). За дирижёрским пультом - прославленный дирижер Экхарт Вицик (Ekhart Wycik, Германия). Объединит этих выдающихся артистов на одной сцене оперная дива, инициатор Baltijas Balva / Baltic Awards Инесе Галанте (Inese Galante).
Праздничный концерт, посвящённый выдающимся достижениям стран Балтии в области науки, архитектуры, искусства и музыки, объединит в зале почетных гостей со всего мира - лауреатов премии Baltijas Balva / Baltic Awards 2026 года, членов отборочного комитета, представителей партнёрских организаций проекта из Литвы, Эстонии и других европейских стран, а также других особых приглашенных гостей.