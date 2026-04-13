Объявлены номинанты международной премии Baltic Awards 2026

"Baltijas Balva / Baltic Awards - это стратегический проект, который с каждым годом укрепляет свои позиции и расширяет масштаб. Мы видим, как он становится важной платформой для признания выдающихся достижений в странах Балтии. В этом году к нам присоединились новые партнёры, благодаря которым в числе номинантов представлены яркие и значимые фигуры. Перед членами отборочного комитета стоит непростая задача - все кандидаты являются выдающимися профессионалами, которые вносят значительный вклад в развитие своих отраслей и формируют международный имидж своих стран. Каждый претендент будет оцениваться с точки зрения значимости, новаторства и резонанса его вклада в балтийский и европейский контекст. В течение года мы планируем реализовать ряд масштабных культурных событий. У нас много идей и планов, и мы последовательно развиваем проект как международную платформу, объединяющую культуру, науку и общество", - отмечает генеральный продюсер проекта Диана Галанте.