Латвийская Национальная опера временно закроет двери, но уже объявила масштабную программу выступлений

Заметное место в гастрольной программе отведено и соседним странам. 7 апреля в Эстонской Национальной опере и балете пройдет показ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Балет «Эсмеральда» хореографа Айвара Лейманиса на музыку Риккардо Дриго и Цезаря Пуни будет показан 29 и 30 апреля в Литовском национальном театре оперы и балета в Вильнюсе, а 5 мая — в Таллине. Эти гастроли обозначают более тесное сотрудничество балтийских оперных театров: уже в следующих сезонах в Риге ожидаются и гастроли национальных оперных домов Эстонии и Литвы.