Латвийская Национальная опера временно закроет двери, но уже объявила масштабную программу выступлений
В апреле и мае Латвийская Национальная опера и балет отправятся в масштабные гастроли: с разнообразной программой коллектив выступит в нескольких европейских странах и концертных залах Латвии. Тем временем здание Латвийской Национальной оперы на два месяца будет закрыто для зрителей, поскольку там близятся к завершению важные работы по повышению энергоэффективности и реконструкции.
После завершения работ Большой зал вновь откроется для зрителей 4 июня — премьерой новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Богема» и событиями Рижского оперного фестиваля.
Уже в начале апреля Латвийский Национальный балет отправится в Будапешт, где 2 и 3 апреля в театре фестиваля Müpa покажет современный балет Марко Гёке «Нижинский». Эти показы включены в международный мультижанровый фестиваль Bartók Spring, который собирает артистов разных направлений и предлагает широкую программу музыки, танца и сценического искусства.
Заметное место в гастрольной программе отведено и соседним странам. 7 апреля в Эстонской Национальной опере и балете пройдет показ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Балет «Эсмеральда» хореографа Айвара Лейманиса на музыку Риккардо Дриго и Цезаря Пуни будет показан 29 и 30 апреля в Литовском национальном театре оперы и балета в Вильнюсе, а 5 мая — в Таллине. Эти гастроли обозначают более тесное сотрудничество балтийских оперных театров: уже в следующих сезонах в Риге ожидаются и гастроли национальных оперных домов Эстонии и Литвы.
После семилетнего перерыва Латвийская Национальная опера отправится в польский Быдгощ, где 10 мая на оперном фестивале представит постановку оперы Рихарда Штрауса «Саломея» под музыкальным руководством Мартина Озолиньша и в режиссуре Алвиса Херманиса.
Этой весной Латвийская Национальная опера и балет выступят и в региональных концертных залах. 12 апреля в Латгальском посольстве GORS пройдет показ балета Раймонда Мартынова и Карлиса Лациса «Книга джунглей». 19 апреля в концертном зале «Латвия» в Вентспилсе состоится гала-концерт, а 23 мая в рамках юбилейной программы концертного зала Cēsis ожидается специальный концерт Латвийской Национальной оперы.
Гастрольная программа продолжится и летом. 19 июня Латвийский Национальный балет выступит на Международном фестивале музыки и искусства в Гранаде, где покажет балет Адольфа Адана «Жизель». В августе Латвийская Национальная опера и балет отправятся на обменные гастроли в театр «Ванемуйне» в Тарту, где покажут постановку оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» и балет Эдварда Клюга Carmina Burana на музыку Карла Орфа. В свою очередь театр «Ванемуйне» выступит в Латвийской Национальной опере с постановкой оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» и спектаклем танца, музыки и театра «Малая молитва. Посвящение Арво Пярту».
В здании Латвийской Национальной оперы при финансировании Фонда восстановления Европейского союза сейчас реализуются работы по повышению энергоэффективности: обновляются инженерные системы, утепляется крыша и совершенствуются архитектурные решения, связанные с энергосбережением. Работы выполняет SIA Pillar Contractor. Проект финансируется из средств Плана восстановления и устойчивости Европейского союза, а также из собственных средств ГООО «Латвийская Национальная опера и балет».
Восстановление исторического плиточного покрытия пола в вестибюле LNOB проводится при финансировании Фонда Латвийской Национальной оперы и Гильдии Латвийской Национальной оперы.