Фестиваль Розового супа в Вильнюсе (2025)
Столица Литвы Вильнюс окрасилась в ярко-розовые цвета, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать третий ежегодный Фестиваль Розового супа в Вильнюсе, ...
Вильнюс снова зовет на Фестиваль розового супа: в этом году праздник станет еще масштабнее
В конце мая столица Литвы Вильнюс отметит четвертый Фестиваль розового супа. Из-за резкого роста числа посетителей в этом году фестиваль продлен до трех дней и пройдет с 29 по 31 мая.
Интернет-спор помог фестивалю вырасти
Популярности Фестиваля розового супа заметно способствовал вспыхнувший в социальных сетях спор между латышами и литовцами о том, в какой стране холодный суп более аутентичный и вкусный, рассказала руководитель по коммуникации Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте.
«Растущая популярность обоих супов вызвала безобидное соревнование о том, какой из них лучше, особенно в социальных сетях — мы даже видели рэп-дуэли на эту тему. В основе этого игрового соперничества лежит общая кулинарная традиция, которой обе страны должны гордиться. Фестиваль — это возможность вместе отпраздновать эту традицию для обоих народов».
Организаторы фестиваля хотят закрепить это событие как балтийский эквивалент таких всемирно известных феноменов, как испанская La Tomatina или немецкий Oktoberfest, объединив кулинарные традиции с современной городской развлекательной культурой.
Программа «накормит» и гурманов, и любителей острых ощущений
Программа фестиваля показывает, что холодный суп можно попробовать в самых разных и даже неожиданных вариантах, что привлекает как гурманов, так и любителей ярких впечатлений. В этом году гости фестиваля смогут попробовать холодный суп как в его классическом виде, так и в инновационных ресторанных интерпретациях.
Порцию адреналина обеспечит главный объект фестиваля — 50-метровая розовая пенная горка. Праздничную программу дополнят тематический костюмированный парад с выступлениями танцоров и оркестра, а также азартный забег официантов с мисками супа. Кроме того, в программе запланирован поход протяженностью 10,5 километра, который пройдет через весь город, охваченный фестивалем.
Неизменный рецепт с XVIII века
Литовский холодный суп, или шалтибарщяй, впервые упоминается в письменных источниках еще в XVIII веке, во времена Великого княжества Литовского. Его основные ингредиенты — красная свекла, огурцы, укроп и кефир — остаются неизменными на протяжении веков. В последние годы холодный суп переживает ренессанс не только в Балтии, но и получает международное признание.
Благодаря ярко-розовому цвету и полезным ингредиентам этот суп стал любимцем Instagram. Шалтибарщяй занял второе место в рейтинге лучших холодных супов мира престижного гастрономического путеводителя Taste Atlas. В этот же рейтинг вошел и латвийский холодный суп.