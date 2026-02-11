"Это единственное в своем роде соревнование в мире": в Латвии пройдет уникальный конкурс десертов и сладких вин

В этом году для участия зарегистрировались 13 команд, которые представят авторские сочетания десертов и вин. Конкурс соберет международное жюри, признанное в мире гастрономии и вина, в состав которого войдут Рене Франк — шеф-повар и основатель двухзездочного ресторана Michelin CODA в Берлине и многократный обладатель титула лучшего кондитера мира, Раймонд Томсонс — лучший сомелье мира 2023 года и одна из ключевых фигур современной винной индустрии, а также Эми Вислоцки — редактор журнала Decanter с более чем 25-летним опытом работы в международной винной журналистике.