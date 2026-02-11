"Это единственное в своем роде соревнование в мире": в Латвии пройдет уникальный конкурс десертов и сладких вин
В понедельник, 23 февраля, рижский ресторан Whitehouse (ул.Тербатас 2) во второй раз станет местом проведения конкурса на лучшее сочетание вин и десертов Wine+Dessert Latvia 2026. Зрители приглашены посетить мероприятие, поддержать любимые команды и ознакомиться с конкурсными сочетаниями десертов и вин.
В этом году для участия зарегистрировались 13 команд, которые представят авторские сочетания десертов и вин. Конкурс соберет международное жюри, признанное в мире гастрономии и вина, в состав которого войдут Рене Франк — шеф-повар и основатель двухзездочного ресторана Michelin CODA в Берлине и многократный обладатель титула лучшего кондитера мира, Раймонд Томсонс — лучший сомелье мира 2023 года и одна из ключевых фигур современной винной индустрии, а также Эми Вислоцки — редактор журнала Decanter с более чем 25-летним опытом работы в международной винной журналистике.
Это единственное в своем роде соревнование в мире, в рамках которого ведущие кондитеры и сомелье страны представят авторские десерты в паре с тщательно подобранными винами.
В этом году в конкурсе примут участие ведущие рестораны Латвии, среди которых: 36.line Grill Restaurant, Whitehouse, 3 pavāru restorāns, Stage 22 Bar & Restaurant, Pavāru māja, Harper Woolf, Light house Jūrmala и другие. Ресторан KEST, победитель прошлого года, также подтвердил участие в этом году.
Конкурс Wine + Dessert Latvia 2026 пройдет в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией сомелье и Pavāru Klubs.
"Подобных конкурсов не существует нигде больше, и особенно приятно видеть, что Латвия продолжает быть частью этой инициативы", — отмечает Раймонд Томсонс.
Команды, в состав которых входят шеф-повара, кондитеры, сомелье и винные эксперты, представят десерт в паре с вином. Конкурсные сочетания будут оцениваться не только членами жюри, но также могут быть представлены участникам и зрителям мероприятия. "Участие в конкурсе для команд является своего рода профессиональной мастерской, где происходит обмен знаниями и страстью к делу с лучшими кондитерами и сомелье страны. Это стимулирует развитие десертной культуры и способствует большему разнообразию сладких вин на локальном рынке", — поясняет Арунас Старкус, президент Wine + Dessert International.
"Наша долгосрочная цель — сделать страны Балтии ведущим регионом в области десертной культуры и вернуть интерес к сладким винам".
Конкурс завершится награждением трёх лучших сочетаний, а также вручением специальных призов, включая "Лучший латвийский десерт" и "Самое лёгкое сочетание".
Чего ожидать зрителям?
Для зрителей конкурс Wine + Dessert Latvia 2026 станет возможностью увидеть процесс создания гастрономических сочетаний высокого уровня. Гости смогут следить за презентациями команд на сцене, наблюдать за подготовкой десертов и в течение мероприятия попробовать отдельные сочетания вин и десертов, созданные участниками конкурса. Неформальный формат события позволяет свободно перемещаться по площадке, поддерживать понравившиеся команды и присоединяться к программе в удобный момент. Билеты доступны здесь.