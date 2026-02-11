Концерт при свечах в Малой гильдии: 1 марта в Риге сыграют Медяник и Шимкус

Аурелия Шимкус начинала оттачивать свое мастерство игры на фортепиано в Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня в Риге под руководством профессора Сергея Осокина. В 2017 году она продолжила обучение в Кельнском университете музыки и танца у Клаудио Мартинеса-Мехнера, затем в Швеции у профессора Юлии Мустонен-Дальквист, а также в Италии у маэстро Ингрид Флиттер и в Ганновере у профессора Арье Варди.