"Беспрецедентно для Латвии": в Риге впервые пройдет падел-турнир с участием легенды мирового спорта Фернандо Беластегина
В мае в Риге пройдет уникальный падел-турнир и нетворкинг-мероприятие, которое объединит любителей этого вида спорта, бизнес-сообщество и инфлюенсеров.
«Главное события турнира — приезд в Латвию Фернандо Беластегина (Fernando Belasteguín), известного как Бела. Легенда падела, удерживавший первое место на мировой арене в течение 16 лет, не только сыграет матч на этом турнире, но и проведет мастер-классы», — рассказывает Роман Ноздрин, организатор турнира и руководитель креативного агентства FAM3.
Это будет первый в Риге открытый турнир по паделу для любителей, где участники в течение двух дней не только смогут принять участие в соревнованиях, но и получить мастер-класс от звезды мирового спорта. Беластегин проведет мастер-классы, а также выйдет на корт в рамках показательного матча. Мероприятие пройдет 2 и 3 мая в MH Padel II в Марупе. «Участие Фернандо в мероприятии — беспрецедентно для латвийского мира падела, ведь он удерживал позицию мирового лидера в течение 16 лет подряд. Кроме этого, в турнире примут участие первые ракетки Латвии, Литвы и Эстонии — Улдис Гайсминьш, Скирмантас Мачинскас, Эрко Нигула. Отдельные соревнования будут организованы для инфлюенсеров, — комментирует со-организатор турнира Юлия Белкина, руководитель коммуникационного бутик-агентства FOUND. — Мы уверены, что это не только станет высококлассным развлечением для любителей спорта, но и послужит повышению престижа страны и популяризации туризма. Мы однозначно планируем не только организовывать турниры на регулярной основе, но и делать это во всех трех балтийских столицах и за их пределами».
Турнир задуман как событие на стыке спорта и деловой культуры: помимо матчей, участников и гостей ждут специальные активности, насыщенная вечерняя программа и возможности для общения в международной среде.
«Мы только что протестировали данный формат, организовав турнир в Барселоне, и уверены, что он придется по вкусу и местной публике».
Поскольку в турнире примет участие Фернандо Беластегин, бывший профессиональный игрок из Аргентины и абсолютная легенда падела, ожидается большой ажиотаж.
«Одно дело — посмотреть на легенду, но мы хотели дать местным фанатам падела возможность научиться мастерству у живой легенды — так и родилась концепция мастер-классов с Бела. Мест будет только 11», — отмечает Ноздрин.
В завершение двухдневного турнира пройдет показательный матч балтийских звезд и Фернандо Бела, а также неформальное мероприятие.
Организаторы подчеркивают, что подобные турниры уже проходят в разных странах, однако рижское мероприятие станет особенным событием для Латвии, выводя падел на новый уровень узнаваемости и вовлеченности.