"Беспрецедентно для Латвии": в Риге впервые пройдет падел-турнир с участием легенды мирового спорта Фернандо Беластегина

Это будет первый в Риге открытый турнир по паделу для любителей, где участники в течение двух дней не только смогут принять участие в соревнованиях, но и получить мастер-класс от звезды мирового спорта. Беластегин проведет мастер-классы, а также выйдет на корт в рамках показательного матча. Мероприятие пройдет 2 и 3 мая в MH Padel II в Марупе. «Участие Фернандо в мероприятии — беспрецедентно для латвийского мира падела, ведь он удерживал позицию мирового лидера в течение 16 лет подряд. Кроме этого, в турнире примут участие первые ракетки Латвии, Литвы и Эстонии — Улдис Гайсминьш, Скирмантас Мачинскас, Эрко Нигула. Отдельные соревнования будут организованы для инфлюенсеров, — комментирует со-организатор турнира Юлия Белкина, руководитель коммуникационного бутик-агентства FOUND. — Мы уверены, что это не только станет высококлассным развлечением для любителей спорта, но и послужит повышению престижа страны и популяризации туризма. Мы однозначно планируем не только организовывать турниры на регулярной основе, но и делать это во всех трех балтийских столицах и за их пределами».