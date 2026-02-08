ФОТО: на Международном фестивале ледовых скульптур в Елгаве наградили победителей

В течение всей недели на острове Паста создавались впечатляющие ледовые произведения искусства на тему «Сила иллюзий». Над ними работали 20 скульпторов из 12 стран. Художники, как в командах, так и индивидуально, создавали скульптуры, которые теперь радуют посетителей и погружают их в настоящий мир иллюзий. Жюри фестиваля, в состав которого вошли опытные эксперты, тщательно оценило каждую работу и определило победителей в двух категориях.