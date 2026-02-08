Победители Международного фестиваля ледовых скульптур в Елгаве (07.02.26)
В Елгаве были определены лауреаты 27-го Международного конкурса ледовых скульптур.
ФОТО: на Международном фестивале ледовых скульптур в Елгаве наградили победителей
В субботу, 7 февраля, в Елгаве были определены лауреаты 27-го Международного конкурса ледовых скульптур. Первое место в командной категории завоевали представители Монголии, а в индивидуальных соревнованиях победил мастер из Литвы.
В течение всей недели на острове Паста создавались впечатляющие ледовые произведения искусства на тему «Сила иллюзий». Над ними работали 20 скульпторов из 12 стран. Художники, как в командах, так и индивидуально, создавали скульптуры, которые теперь радуют посетителей и погружают их в настоящий мир иллюзий. Жюри фестиваля, в состав которого вошли опытные эксперты, тщательно оценило каждую работу и определило победителей в двух категориях.
В категории командных скульптур:
1 место: «Самонавязанное освобождение» / Self-imposed liberation — Алтанхуу Хишигдалай (Монголия) и Энхбат Дамдин (Монголия).
2 место: «Иллюзия портрета» / Illusion of a portrait — Инна Ткачивская и Игорь Ткачивский (Украина).
3 место: «Мираж линий» / Mirage of lines — Андрес Раттасепп и Райго Каннике (Эстония).
В категории индивидуальных скульптур:
1 место: «Один шаг» / One step — Таутвилас Повилионис (Литва)
2 место: «Вес иллюзии» / The weight of illusion — Евангелос Стафилидис (Германия)
3 место: «Майя» — И Маде Сутама (Индонезия)
Приз зрительских симпатий жюри получили:
«Эксперимент» / Face of illusion — Зиле Озолиня-Шнейдере (Латвия)
«Ритм» / Rhythm — Игорь Ткачивский (Украина)
«Скука» / Boredom — Алтанхуу Хишигдалай (Монголия)
Сегодня еще можно осмотреть скульптуры 27-го Международного фестиваля ледовых скульптур в Елгаве. В рамках мероприятия предусмотрена насыщенная культурная программа для всей семьи: активности для детей, научные шоу, дуэли по созданию скульптур, выступления иллюзионистов, silent disco, бесплатная «зона гостеприимства» и концерты.