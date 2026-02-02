Кино будущего: в Риге собирают лучших ИИ-креаторов, чтобы создать фильм за 48 часов

Принять участие и побороться не только за материальные призы, но и за место в успешном и востребованном ИИ-комьюнити может каждый. Для этого даже не обязательно находится в Риге - работать можно онлайн. В жюри фестиваля, кроме Нателлы Крапивиной и Фила Ли, также Айгарс Цеплитис - ассистент-профессор, PhD, декан факультета медиа и креативных технологий университета RISEBA и Лига Вейлина - медиа-художница и исследовательница, преподаватель LMA и LKA.