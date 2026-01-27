Захват престола! "UBU" - шедевр Роберта Уилсона впервые в Латвии

Уилсон родился в Техасе, учился дизайну в Нью-Йорке, архитектуре в Аризоне и живописи в Париже. В 1993 году он выиграл «Золотого льва» Венецианской биеннале — приз, о котором мечтает любой художник на планете. А в 1997-м оказался первым и пока единственным американцем, который получил Европейскую театральную премию. С режиссером сотрудничали самые яркие и неукрощённые звёзды — от поп-дивы Леди Гаги до оперной примадонны Джесси Норман, от Тома Уэйтса до Уиллема Дефо, от Тильды Суинтон до Изабель Юппер — и кого только в этом списке за 56 лет театральной жизни Уилсона не было. Все они доверяли ему то, что доверяют единицам: возможность открыть в себе невидимую глубину. Его оперные и драматические постановки не старели: они существовали вне времени, в собственной системе координат. Он ставил спектакли, которые длились часами и днями, и создал «Einstein on the Beach» — одно из главных произведений музыкального театра XX века.