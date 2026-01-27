Захват престола! "UBU" - шедевр Роберта Уилсона впервые в Латвии
6 и 7 февраля в Риге, в пространстве Hanzas Perons, будет показана одна из самых ожидаемых театральных премьер сезона: постановка «UBU» — проект легендарного американского режиссёра Роберта Уилсона (1941–2025), представляемый уже как творческое завещание мастера — художника, который не просто изменил язык современного театра, но фактически создал его заново.
Уилсон превратил свет в действующее лицо, жест — в смысл, паузу — в событие, а сцену — в пространство, где зрительное мышление обладает силой драматургии. Его эстетика сформировалась на стыке архитектуры, дизайна и изобразительного искусства, благодаря чему его спектакли отличаются строгой, почти инженерной точностью: ритм выстроен как партитура, композиция подчинена геометрии, а каждая деталь работает одновременно на структуру и на эмоциональный эффект.
Уилсон родился в Техасе, учился дизайну в Нью-Йорке, архитектуре в Аризоне и живописи в Париже. В 1993 году он выиграл «Золотого льва» Венецианской биеннале — приз, о котором мечтает любой художник на планете. А в 1997-м оказался первым и пока единственным американцем, который получил Европейскую театральную премию. С режиссером сотрудничали самые яркие и неукрощённые звёзды — от поп-дивы Леди Гаги до оперной примадонны Джесси Норман, от Тома Уэйтса до Уиллема Дефо, от Тильды Суинтон до Изабель Юппер — и кого только в этом списке за 56 лет театральной жизни Уилсона не было. Все они доверяли ему то, что доверяют единицам: возможность открыть в себе невидимую глубину. Его оперные и драматические постановки не старели: они существовали вне времени, в собственной системе координат. Он ставил спектакли, которые длились часами и днями, и создал «Einstein on the Beach» — одно из главных произведений музыкального театра XX века.
А что произойдёт, если Альфред Жарри, Жоан Миро и Роберт Уилсон — три художника разных эпох, стран и эстетик — внезапно окажутся в одной точке? Произойдёт взрыв воображения. Смесь дерзости, гротеска и философии. Так и появился спектакль-перформанс «UBU». Впервые он был показан на Майорке: премьера в музее Es Baluard стала почти ритуальным жестом — именно здесь, на Балеарских островах, жил и работал Жоан Миро, чьё визуальное наследие стало ключом к художественному коду постановки. «UBU» возник в точке пересечения Миро, Жарри и Уилсона и обрёл форму виртуозной театральной фантасмагории.
Альфред Жарри писал о хитрой и кровожадной посредственности, дорвавшейся до власти, — и публика была потрясена. Премьера 1896 года стала скандалом, изменившим историю сцены: пьеса, начинавшаяся с крика «Дерьмо!», открыла путь театру абсурда. Миро десятилетиями возвращался к образам Убю, создавал гротескные фигуры, участвовал в экспериментальных постановках — и всё это нашло отражение в работе Уилсона.
В его «UBU» оживают визуальные мотивы Миро, газетная бумага превращается в материал для костюмов и декораций, а куклы из легендарного Mori el Merma входят в новую сценическую вселенную. Перед зрителем возникает живописный, пульсирующий мир: многоязычная пантомима, не требующая перевода; световые рисунки — то рубиновые, то ультрамариновые; танцевальные фрагменты рядом с хаосом и кровопролитием; сюрреалистические объекты; гротескные персонажи; медведь из постановки Жарри, приветствующий зал. Это не спектакль — это движущееся полотно, созданное художником, для которого сцена всегда была территорией чистого искусства.
Уилсон видел в «Короле Убю» столкновение абсурда и ужаса — и считал, что театр обязан усиливать это напряжение. Он говорил:
«Не стоит заниматься театром, если мы не можем сделать ситуацию ещё более пугающей. И не стоит заниматься театром, если мы не можем посмеяться над ней».
Показ «UBU» в Риге — вторая работа Уилсона, представленная здесь после легендарных «Писем человеку» с Михаилом Барышниковым. Зрителей ждёт редкий опыт: смеяться, задумываться, восхищаться, возмущаться, разгадывать художественные ребусы и, главное, увидеть Уилсона в его максимальной точности и чистоте. Это возможность прикоснуться к наследию художника, который сформировал современную сцену, понять, почему его эстетика остаётся эталоном, и ощутить силу театра, который всегда шёл впереди времени — и продолжает идти.
6 февраля — 19:00, 7 февраля — 13:00 и 19:00, пространство Hanzas Perons. Перформанс представлен с аудиосопровождением на двух языках: на английском — с оригинальным голосом Роберта Уилсона — и на латышском.
