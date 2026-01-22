Фестиваль ледяных скульптур 2026 в Елгаве: программа, стоимость билетов и бесплатные зоны
В начале февраля Елгава приглашает окунуться в зимнее настроение и посетить 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур, который в этом году пройдет в течение двух дней — 7 и 8 февраля.
Признанные на международных конкурсах скульпторы при помощи льда раскроют свое видение темы «Сила иллюзий», приглашая посетителей смотреть дальше очевидного и переживать моменты, в которых истина переплетается с заблуждениями. Фестиваль дополнит обширная развлекательная программа: дуэли по созданию скульптур, научные шоу, выступления иллюзионистов, ледяные игры и горка, детские игровые спектакли и концерты с широко известными в Латвии музыкантами.
«Силу иллюзий» во льду создадут скульпторы из 12 стран
Еще до проведения фестиваля жюри на конкурсе эскизов выбрало участников этого года — авторов лучших работ. В этом году конкурс привлек широкое международное внимание скульпторов: было получено более 40 заявок, из которых для участия в фестивале отобраны 20 скульпторов из 12 стран — Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии. Участники прибудут в Елгаву 1 февраля, а ледяные скульптуры будут создаваться со 2 по 6 февраля.
В этом году художники пригласят зрителей заглянуть в мир иллюзий, где граница между реальностью и кажущимся становится хрупкой и изменчивой. В работах скульпторов раскроются как отношения современного человека с технологиями, так и иллюзии, созданные природой, светом и формой, а также многообразие восприятия красоты, счастья и внутреннего мира.
Главными площадками фестиваля станут остров Паста, концертная площадка под открытым небом Mītava и каток, где посетителей будут ждать как индивидуальные и командные скульптуры, так и обширная культурная программа на двух сценах.
В свою очередь, бульвар Яниса Чаксте, который в предыдущие годы был частью платной территории, в этом году станет общедоступной праздничной зоной.
Там можно будет увидеть ледяные фотоскульптуры, будут работать аттракционы и карусели, а также зимняя «зона гостеприимства» с широким выбором лакомств и закусок, горячих и холодных напитков и изделий ремесленников. С наступлением темного времени праздничную атмосферу усилит лазерное шоу — оно будет проходить с повторами и будет видно из любой точки территории фестиваля.
Ледяные скульптуры животных в Елгаве (2022)
Время работы фестиваля как в субботу, так и в воскресенье — с 11.00 до 22.00. Билеты до 31 января можно приобрести по более выгодной цене (5, 10 и 20 евро) в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, в кассе Елгавского дома культуры и на сайте www.bilesuparadize.lv.