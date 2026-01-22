Фестиваль ледяных скульптур 2026 в Елгаве: программа, стоимость билетов и бесплатные зоны

Еще до проведения фестиваля жюри на конкурсе эскизов выбрало участников этого года — авторов лучших работ. В этом году конкурс привлек широкое международное внимание скульпторов: было получено более 40 заявок, из которых для участия в фестивале отобраны 20 скульпторов из 12 стран — Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии. Участники прибудут в Елгаву 1 февраля, а ледяные скульптуры будут создаваться со 2 по 6 февраля.