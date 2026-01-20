Мировая звезда A$AP Rocky даст большой концерт в Риге - известна стоимость билетов

A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) начал путь в музыке еще в 8-летнем возрасте. С тех пор он стал одним из самых влиятельных артистов своего поколения. Родившийся и выросший в Гарлеме (Нью-Йорк), Rocky в юности воспринимал музыку как способ выбраться из сложной социальной среды. Этот личный опыт ярко отражается в его творчестве, которое выделяется смелым стилем, размыванием жанровых границ и уникальной эстетикой, заметно влияя как на музыку, так и на мир моды.