Мировая звезда A$AP Rocky даст большой концерт в Риге - известна стоимость билетов
В связи с выходом нового альбома "Don’t Be Dumb" хип-хоп суперзвезда A$AP Rocky объявляет масштабный мировой тур, который осенью также достигнет Латвии.
A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) начал путь в музыке еще в 8-летнем возрасте. С тех пор он стал одним из самых влиятельных артистов своего поколения. Родившийся и выросший в Гарлеме (Нью-Йорк), Rocky в юности воспринимал музыку как способ выбраться из сложной социальной среды. Этот личный опыт ярко отражается в его творчестве, которое выделяется смелым стилем, размыванием жанровых границ и уникальной эстетикой, заметно влияя как на музыку, так и на мир моды.
Свою художественную идентичность A$AP Rocky сформировал в составе творческого объединения A$AP Mob, ставшего важной опорой на старте профессиональной карьеры. Широкую известность он получил в 2011 году благодаря высоко оцененному критиками микстейпу “Live.Love.A$AP”, который придал новое звучание привычному восточному побережью хип-хопу. Затем вышел дебютный альбом “Long.Live.A$AP”, который стартовал с первого места в чарте Billboard 200 и позднее получил статус двойной платины. Хит “Fkin’ Problems” был номинирован на премию Grammy. Следующие альбомы — “At.Long.Last.A$AP” и “Testing” — также получили широкое внимание благодаря экспериментальному подходу, сильной визуальной идентичности и художественной смелости.
За карьеру A$AP Rocky сотрудничал с рядом мировых артистов, включая Drake, Kendrick Lamar, 2 Chainz, а также Gucci Mane, 21 Savage и FKA twigs. Он также участвовал в проектах A$AP Mob вместе с такими музыкантами, как Playboi Carti и Frank Ocean. Не раз подтверждая способность соединять разные стили, Rocky создавал популярные и отмеченные критиками работы и за пределами традиционного хип-хопа, используя сэмплы из песен таких артистов, как Tame Impala и Moby.
A$AP Rocky получал ряд индустриальных наград, включая BET и MTV, и трижды номинировался на Grammy. Помимо музыкальной деятельности, он также режиссировал клипы — для себя и других участников A$AP Mob — и продюсирует музыку под псевдонимом Lord Flacko.
Кроме музыки, A$AP Rocky активно работает в сфере моды и креативных индустрий. Он является креативным директором брендов Ray-Ban и PUMA, а также участвовал в кампаниях международных брендов. Основанное им креативное агентство AWGE реализовало сотрудничества с ведущими модными и культурными брендами и способствовало развитию карьеры новых артистов. В июне 2025 года AWGE второй год подряд представило свою коллекцию на Парижской неделе моды, получив широкое международное признание.
Выступление A$AP Rocky на фестивале Positivus 2022 собрало около 20 000 поклонников. Концерт американской суперзвезды 24 сентября на Xiaomi Arēna в Риге станет уникальной возможностью впервые в Латвии увидеть полноценное сольное шоу большого формата. Этот вечер обещает стать одним из самых ярких и энергетически насыщенных хип-хоп событий года в Латвии.
Информация о билетах на концерт
Продажа билетов только на www.bilesuserviss.lv и в кассах Biļešu Serviss. Просьба не покупать билеты на других платформах.
- Билеты во всех ценовых категориях доступны держателям карт Mastercard с 21 января 9:00.
- Участники Positivus и FBI koncertu klubs — по коду предпродажи с 26 января 9:00.
Цены на билеты:
- Танцпол — от 109 EUR
- Фан-зона — от 129 EUR
- Сидячие места — от 89 EUR, 99 EUR, 109 EUR, 129 EUR