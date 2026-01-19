На Кипсале пройдет крупнейшая в Балтии свадебная выставка RIGA WEDDING EXPO 2026
31 января, в субботу, с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет крупнейшая в Балтии свадебная выставка RIGA WEDDING EXPO 2026. Каждый год она собирает пары, которые планируют свадьбу и хотят за один день ознакомиться с предложениями свадебной индустрии и найти наиболее подходящих поставщиков услуг.
В выставке примут участие около 130 свадебных поставщиков и профессионалов отрасли, предоставив посетителям возможность в одном месте встретить широкий спектр услуг. Будут представлены площадки для торжеств (гостевые дома и отели), дизайнеры свадебных платьев и мужских костюмов, фотографы и видеографы, ювелиры, свадебные бармены, мастера приглашений и тортов, кейтеринг, музыканты, декораторы, флористы, специалисты бьюти-сферы, организаторы и ведущие свадеб, а также многие другие профессионалы.
В течение всего дня посетителей ждут дегустации, специальные предложения, яркие выступления и розыгрыши ценных призов, создающие приятную и вдохновляющую атмосферу.
Неотъемлемая часть RIGA WEDDING EXPO — свадебный модный показ, на котором будут представлены свадебные платья, вечерние платья, мужские костюмы и праздничные наряды для детей. Показ пройдет два раза — в 12:00 и 14:30. Со своими коллекциями свадебных платьев в показе примут участие La Luna (официальный представитель брендов Katya Katya London и BAE в Латвии), To The Moon And Back, Anna Elizabete Kasparsone, Amelii, Diva Bridal, Fiore, Beautiful Items и Kroeno. Женихам будет представлена коллекция костюмов бренда Pako Lorente, а детские праздничные наряды презентуют художница по костюмам Елена Бондаре и детский бренд одежды Kroeno.
После второго модного показа (примерно в 15:30) одна из посетительниц выставки получит возможность выиграть свадебное платье дизайнерского бренда Amelii (автор — Иева Рука) — изысканную работу, в которой легкость, нюансы оттенков и гармония деталей объединены в цельный образ невесты.
В течение дня на выставке также пройдут семинары по планированию свадьбы, где профессионалы отрасли поделятся актуальными тенденциями и практическими советами для спокойной и успешной подготовки. В программе семинаров:
- 11:00 — Три слепые зоны в планировании свадьбы
- 11:30 — Актуальные тенденции свадебного макияжа
- 13:00 — Свадебное оформление как приключение
- 13:30 — Почему на свадьбу стоит приглашать только своих?
В рамках RIGA WEDDING EXPO 2026 пройдет выставка работ свадебных фотографов, где будут представлены крупноформатные свадебные снимки. В спокойной атмосфере посетители смогут познакомиться с почерком разных латвийских свадебных фотографов, вдохновиться для своего дня или найти новые идеи для фотосессий.
В течение всего дня будет работать специальная бьюти-зона, где посетители смогут лично встретиться с профессиональными мастерами и попробовать свадебный макияж или укладку.