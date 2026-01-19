На Кипсале пройдет крупнейшая в Балтии свадебная выставка RIGA WEDDING EXPO 2026

Неотъемлемая часть RIGA WEDDING EXPO — свадебный модный показ, на котором будут представлены свадебные платья, вечерние платья, мужские костюмы и праздничные наряды для детей. Показ пройдет два раза — в 12:00 и 14:30. Со своими коллекциями свадебных платьев в показе примут участие La Luna (официальный представитель брендов Katya Katya London и BAE в Латвии), To The Moon And Back, Anna Elizabete Kasparsone, Amelii, Diva Bridal, Fiore, Beautiful Items и Kroeno. Женихам будет представлена коллекция костюмов бренда Pako Lorente, а детские праздничные наряды презентуют художница по костюмам Елена Бондаре и детский бренд одежды Kroeno.