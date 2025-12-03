От огней до мастер-классов и Деда Мороза: чем удивит рождественский "Лес чудес" в Ботаническом саду

Первыми гостями «Леса чудес» 5 декабря 2025 года станут дети с особыми потребностями и их семьи, приглашенные в рамках общественной инициативы «Atvērtie spārni». В ходе специальной благотворительной акции они смогут бесплатно не только увидеть освещенный Национальный ботанический сад, но и поучаствовать в различных творческих мастер-классах, порадоваться музыкальным выступлениям и другим сюрпризам.