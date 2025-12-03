От огней до мастер-классов и Деда Мороза: чем удивит рождественский "Лес чудес" в Ботаническом саду
В Ботаническом саду стартует рождественский «Лес чудес» ради особенных детей.
6 декабря 2025 года в 17:00 в Латвийском Национальном ботаническом саду в Саласпилсе начнет работу рождественский сад ощущений «Лес чудес», цель которого – поддержать детей с особыми потребностями.

Посетители смогут прогуляться по освещенным тропинкам, познакомиться с шестью тематическими остановками, поучаствовать в творческих мастерских, насладиться музыкальными выступлениями, согреться и подкрепиться зимними угощениями в «Оазисе тепла», а также встретиться с Дедом Морозом.

Благотворительное измерение

Первыми гостями «Леса чудес» 5 декабря 2025 года станут дети с особыми потребностями и их семьи, приглашенные в рамках общественной инициативы «Atvērtie spārni». В ходе специальной благотворительной акции они смогут бесплатно не только увидеть освещенный Национальный ботанический сад, но и поучаствовать в различных творческих мастер-классах, порадоваться музыкальным выступлениям и другим сюрпризам.

Рождественский сад ощущений «Лес чудес» создается как благотворительный пилотный проект: организаторы пожертвуют 6 % выручки от продажи билетов в период с 6 декабря 2025 года по 3 января 2026 года Фонду TZMO «Kopā mainām pasauli», который оказывает поддержку детям с особыми потребностями и их семьям. Таким образом, каждый посетитель «Леса чудес» становится частью большого и доброго дела.

Календарь «Леса чудес»

Рождественский сад ощущений «Лес чудес» в Латвийском Национальном ботаническом саду (ул. Миера 1, Саласпилс) будет открыт с 6 декабря 2025 года по 3 января 2026 года.

Часы работы:

  • 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 декабря и с 1 по 3 января 2026 года — с 17:00 до 22:00.
  • 7, 14, 21 и 28 декабря «Лес чудес» будет открыт с 17:00 до 21:00.

Подробнее о рождественском саде ощущений «Лес чудес» и покупке билетов — здесь или здесь

