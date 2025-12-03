От огней до мастер-классов и Деда Мороза: чем удивит рождественский "Лес чудес" в Ботаническом саду
6 декабря 2025 года в 17:00 в Латвийском Национальном ботаническом саду в Саласпилсе начнет работу рождественский сад ощущений «Лес чудес», цель которого – поддержать детей с особыми потребностями.
Посетители смогут прогуляться по освещенным тропинкам, познакомиться с шестью тематическими остановками, поучаствовать в творческих мастерских, насладиться музыкальными выступлениями, согреться и подкрепиться зимними угощениями в «Оазисе тепла», а также встретиться с Дедом Морозом.
Благотворительное измерение
Первыми гостями «Леса чудес» 5 декабря 2025 года станут дети с особыми потребностями и их семьи, приглашенные в рамках общественной инициативы «Atvērtie spārni». В ходе специальной благотворительной акции они смогут бесплатно не только увидеть освещенный Национальный ботанический сад, но и поучаствовать в различных творческих мастер-классах, порадоваться музыкальным выступлениям и другим сюрпризам.
Рождественский сад ощущений «Лес чудес» создается как благотворительный пилотный проект: организаторы пожертвуют 6 % выручки от продажи билетов в период с 6 декабря 2025 года по 3 января 2026 года Фонду TZMO «Kopā mainām pasauli», который оказывает поддержку детям с особыми потребностями и их семьям. Таким образом, каждый посетитель «Леса чудес» становится частью большого и доброго дела.
Календарь «Леса чудес»
Рождественский сад ощущений «Лес чудес» в Латвийском Национальном ботаническом саду (ул. Миера 1, Саласпилс) будет открыт с 6 декабря 2025 года по 3 января 2026 года.