В Риге при свечах прозвучит "Королевский барокко" с музыкой Вивальди, Генделем и Сен-Жерменом

«В этот вечер магическая атмосфера этого места, изысканные барочные костюмы и музыкальные инструменты, великолепная музыка, вино и магия сплетутся в один узор, чтобы раскрыть стихии природы, придворные интриги и человеческий дух, стремящийся к невозможному… Закройте глаза, откройте сердца и позвольте чудесам случиться! Это будет невиданный, уникальный опыт для каждого любителя старинной музыки!» — говорит автор идеи концерта Ингрида Бондаре и добавляет: «Много лет назад я входила в команду организаторов фестивалей старинной музыки, когда мы проводили международные концерты в Рундальском и Баускском замках, и мне захотелось вернуться в эту эпоху с особым творческим решением. Поэтому я пригласила, на мой взгляд, лучших барочных интерпретаторов нашего времени, чтобы воплотить этот особенный концерт — в костюмах и при свечах. Ища новую площадку для концерта, я рада возможности сотрудничать с театром Mystero, потому что именно здесь можно создать уникальную атмосферу как на сцене, так и в зале, дополнив её LED-проекциями и цифровой визуализацией. Самое сложное — показать путь в этот фантастический театр, но поверьте мне, это будет неповторимо. Один вечер — будто в Вене, Лондоне или Париже!»