В Риге при свечах прозвучит "Королевский барокко" с музыкой Вивальди, Генделем и Сен-Жерменом
5 декабря в рижском театре Mystero при свечах прозвучит программа «Королевский барокко» с музыкой Вивальди, Перголези, Генделя и загадочного графа Сен-Жермена. В аутентичной барочной атмосфере — с историческими костюмами, старинными инструментами и цифровыми проекциями — выступят солисты Монта Мартинсоне, Артис Муйжниекс и ансамбль Collegium Musicum Riga.
5 декабря в 19:00 в театре Mystero (Виенибас гатве, 30) всех приглашают на аутентичный концерт барочной музыки «Королевский барокко», который пройдет при свечах. В концерте прозвучат самые прекрасные страницы музыки выдающихся композиторов эпохи барокко Вивальди, Перголези, Генделя, а также самого знаменитого мистика и пророка XVIII века — бессмертного графа Сен-Жермена, чьи произведения когда-то радовали слушателей в Венеции, Риме, Версале, Неаполе, Лондоне, Берлине и также в Риге. В концерте примут участие солисты Монта Мартинсоне (сопрано), Артис Муйжниекс (баритон) и барочный ансамбль Collegium Musicum Riga.
«В этот вечер магическая атмосфера этого места, изысканные барочные костюмы и музыкальные инструменты, великолепная музыка, вино и магия сплетутся в один узор, чтобы раскрыть стихии природы, придворные интриги и человеческий дух, стремящийся к невозможному… Закройте глаза, откройте сердца и позвольте чудесам случиться! Это будет невиданный, уникальный опыт для каждого любителя старинной музыки!» — говорит автор идеи концерта Ингрида Бондаре и добавляет: «Много лет назад я входила в команду организаторов фестивалей старинной музыки, когда мы проводили международные концерты в Рундальском и Баускском замках, и мне захотелось вернуться в эту эпоху с особым творческим решением. Поэтому я пригласила, на мой взгляд, лучших барочных интерпретаторов нашего времени, чтобы воплотить этот особенный концерт — в костюмах и при свечах. Ища новую площадку для концерта, я рада возможности сотрудничать с театром Mystero, потому что именно здесь можно создать уникальную атмосферу как на сцене, так и в зале, дополнив её LED-проекциями и цифровой визуализацией. Самое сложное — показать путь в этот фантастический театр, но поверьте мне, это будет неповторимо. Один вечер — будто в Вене, Лондоне или Париже!»