Где в Риге найти "зимнюю открытку": рождественский рынок в квартале Калнциема - подробное расписание

Посетители смогут встретиться с латвийскими ремесленниками, домашними производителями и фермерами: на рынке будут свечи из натурального и соевого воска, авторские кожаные сумки и аксессуары, стеклянные украшения и витражные подсвечники, расписанная керамика, мохеровые свитеры, наборы для ткачества, книги и ароматические диффузоры. В гастрономической части – хлеб из дровяной печи, алсунгские скландраусиши, конопляный шоколад, сиропы из сосновых шишек, соки и другие «зимние суперпродукты». Здесь можно будет купить рождественскую елку от e-glites.lv и согреться горячими напитками, а в кафе в деревянном доме XIX века – попробовать глинтвейн по рецептам квартала Калнциема из итальянских вин.