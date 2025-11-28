Где в Риге найти "зимнюю открытку": рождественский рынок в квартале Калнциема - подробное расписание
В декабре Калнциемский квартал приглашает на Рождественский рынок и pop-up ярмарку современной керамики. С 29 ноября по 27 декабря ежегодный Зимний рынок будет проходить по субботам, а также в воскресенье 21 декабря. Исторический ансамбль деревянных домов XIX века в это время превращается в уютную «зимнюю открытку» с огоньками, горячими напитками и оригинальными подарками.
Посетители смогут встретиться с латвийскими ремесленниками, домашними производителями и фермерами: на рынке будут свечи из натурального и соевого воска, авторские кожаные сумки и аксессуары, стеклянные украшения и витражные подсвечники, расписанная керамика, мохеровые свитеры, наборы для ткачества, книги и ароматические диффузоры. В гастрономической части – хлеб из дровяной печи, алсунгские скландраусиши, конопляный шоколад, сиропы из сосновых шишек, соки и другие «зимние суперпродукты». Здесь можно будет купить рождественскую елку от e-glites.lv и согреться горячими напитками, а в кафе в деревянном доме XIX века – попробовать глинтвейн по рецептам квартала Калнциема из итальянских вин.
Помимо торговли, подготовлена культурная программа: концерты на открытой сцене, визиты рождественских гномов, сюрпризы для семей и творческие занятия для детей. Каждую субботу в 11:00 пройдут художественные занятия для детей от 5 лет, которые ведет художница и иллюстратор Сигне Эрмане.
С 6 декабря по 3 января в галерее квартала Калнциема будет работать pop-up ярмарка современной керамики, где представлены работы около 20 латвийских керамистов – предметы быта и искусства в разных стилях и техниках, которые можно рассмотреть, потрогать и выбрать в подарок.
Рождественский рынок
- 29.11–27.12 – по субботам 10:00–16:00
- Дополнительно: 21.12 (вс) 10:00–16:00, 6.12 – 10:00–18:00
Pop-up ярмарка современной керамики (6.12–3.01)
- Пн–пт 12:00–19:00
- сб 10:00–16:00
Праздничные дни (галерея):
- 24.12 – 10:00–15:00, 25.12 – закрыто,
- 26.12 – 12:00–15:00, 27–28.12 – 10:00–16:00,
- 31.12 – 12:00–15:00, 01.01 – закрыто,
- 02.01 – 12:00–19:00, 03.01 – 10:00–16:00.
Место проведения: ул. Калнциема 35, Рига. Вход на рынок и участие в мероприятиях (кроме детских художественных занятий) – бесплатные.