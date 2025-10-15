Осенние каникулы начинаются весело: AKROPOLE Alfa приглашает на яркий фестиваль для детей и взрослых

«После прошлогоднего фестиваля мы получили множество положительных отзывов и наблюдали большой интерес со стороны посетителей. Поэтому накануне осенних школьных каникул, мы снова организуем это мероприятие, чтобы подарить семьям возможность повеселиться и провести время вместе – особенно сейчас, когда погода не радует. Наблюдая за тем, как семьи проводят свободное время, мы дополнили программу рядом познавательных активностей, которые в игровой и творческой форме вдохновят детей мыслить нестандартно и одновременно помогут родителям провести качественное время с детьми», – рассказывает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.