Осенние каникулы начинаются весело: AKROPOLE Alfa приглашает на яркий фестиваль для детей и взрослых
Торговые центры становятся все более востребованным местом отдыха всей семьей, поэтому, продолжая добрую традицию, AKROPOLE Alfa приглашает на двухдневный Семейный фестиваль, который пройдёт уже в эти выходные – 18 и 19 октября. Гостей ждёт насыщенная бесплатная программа: творческие и образовательные мастер-классы, музыкальные выступления и захватывающие сюрпризы от иллюзиониста.
«После прошлогоднего фестиваля мы получили множество положительных отзывов и наблюдали большой интерес со стороны посетителей. Поэтому накануне осенних школьных каникул, мы снова организуем это мероприятие, чтобы подарить семьям возможность повеселиться и провести время вместе – особенно сейчас, когда погода не радует. Наблюдая за тем, как семьи проводят свободное время, мы дополнили программу рядом познавательных активностей, которые в игровой и творческой форме вдохновят детей мыслить нестандартно и одновременно помогут родителям провести качественное время с детьми», – рассказывает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.
Насыщенная фестивальная программа вместе с Бингом и Суллой
На центральной площадке AKROPOLE Alfa, рядом с информационным стендом, гостей фестиваля будет приветствовать певица и ведущая Анния Путниня. Именно здесь развернется яркая развлекательная программа с участием любимых сказочных персонажей Бинга и Суллы, впечатляющими фокусами иллюзиониста Валдемарса Вейсса, а также спектаклями театра «Желудёк» – «Бременские музыканты» и кукольного театра «Корабль мечты». Кроме того, самые любознательные смогут поучаствовать в научных экспериментах от команды «Чудеса в решете».
Поклонников моды ждет показ детской одежды, подготовленный агентством Baltic Kids Models совместно со школой моделей BABOCHKA, где будут представлены последние тенденции детского стиля. О музыкальной атмосфере в дни фестиваля позаботится диджей Эдгарс Берцис. В течение двух дней гостей ждут многочисленные музыкальные сюрпризы, танцевальные номера и увлекательные конкурсы.
Участники смогут попробовать себя в «Большом улове», играх виртуальной реальности, гонках на трассе «Кто быстрее?», испытать силы в конкурсе «Маленький силач» или посоревноваться в геометрических состязаниях и на баскетбольной стене «Трехочковый бросок». Юных творцов ждёт мастерская «Королевство золотой осени», а любителей приключений – охота за сокровищами, вертикальный лабиринт, лего-стена и, конечно, станции аквагрима, где можно перевоплотиться в любимых героев.
Принимая участие в занятиях, дети смогут собирать штампики и, накопив десять и более, получить приз от таких магазинов торгового центра и пунктов оказания услуг, как Stenders, XS Rotaļlietas, Flying Tiger, Kidzone, Toy’s Planet, Čili Pizza, Cinamon и других.
Семейный фестиваль AKROPOLE Alfa пройдёт 18 и 19 октября с 12:00 до 19:00 на всех трех этажах торгового центра. Все мероприятия — бесплатны для посетителей. Подробная информация и программа фестиваля доступна здесь.