Благотворительный концерт Фонда Петериса Васкса "Призыв света"
Вечером в субботу, 27 декабря, в гостеприимном концертном зале Spīķeri состоялся ставший доброй традицией Рождественский благотворительный концерт Фонда Петериса Васкса ...
ФОТО: прозвучал традиционный благотворительный концерт Фонда Васкса "Призыв света"
Вечером в субботу, 27 декабря, в гостеприимном концертном зале Spīķeri состоялся ставший доброй традицией Рождественский благотворительный концерт Фонда Петериса Васкса «Призыв света».
Концерт прошёл уже в одиннадцатый раз. Среди участников были пианист Даумантс Лиепиньш, флейтистка Дита Кренберга, дирижёр Атварс Лакстигала, композитор Кристс Аузниекс с супругой, композитор Вилнис Шмидбергс, руководитель концертного зала Cēsis Инесе Загорска, кулинарный эксперт Илзе Аузере, киновед Анита Узулниеце, издатель Лигита Ковтуна и другие известные общественные деятели. В концерте также участвовали молодая оперная певица Этина Эмилия Саулите (сопрано), скрипачка Магдалена Гека и пианист Рихардс Плешановс.
Все средства, собранные на концерте, будут направлены на дальнейшее развитие латвийской камерной музыки.