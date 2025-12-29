ФОТО: прозвучал традиционный благотворительный концерт Фонда Васкса "Призыв света"

Концерт прошёл уже в одиннадцатый раз. Среди участников были пианист Даумантс Лиепиньш, флейтистка Дита Кренберга, дирижёр Атварс Лакстигала, композитор Кристс Аузниекс с супругой, композитор Вилнис Шмидбергс, руководитель концертного зала Cēsis Инесе Загорска, кулинарный эксперт Илзе Аузере, киновед Анита Узулниеце, издатель Лигита Ковтуна и другие известные общественные деятели. В концерте также участвовали молодая оперная певица Этина Эмилия Саулите (сопрано), скрипачка Магдалена Гека и пианист Рихардс Плешановс.