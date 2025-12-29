"Рынок возвращается к здравому смыслу": какие автомобили теперь выбирают покупатели

Этот год на рынке подержанных автомобилей в Латвии и в странах Балтии ясно показал, что покупатели возвращаются к прагматично взвешенным решениям. После нескольких лет, когда рынок трясло под воздействием различных внешних факторов — проблем с поставками, скачков цен — в этом году ситуация стала спокойнее, но одновременно динамичнее: активность растет как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей, а импульсивные покупки играют все меньшую роль, говорит Эдгарс Церпс, председатель правления Longo Group.