"Рынок возвращается к здравому смыслу": какие автомобили теперь выбирают покупатели
2025 год показал, что покупатели автомобилей возвращаются к взвешенным решениям. Падение ставок по кредитам, стабильность рынка и ясность относительно будущего двигателей внутреннего сгорания сделали выбор автомобиля более уверенным и продуманным.
Этот год на рынке подержанных автомобилей в Латвии и в странах Балтии ясно показал, что покупатели возвращаются к прагматично взвешенным решениям. После нескольких лет, когда рынок трясло под воздействием различных внешних факторов — проблем с поставками, скачков цен — в этом году ситуация стала спокойнее, но одновременно динамичнее: активность растет как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей, а импульсивные покупки играют все меньшую роль, говорит Эдгарс Церпс, председатель правления Longo Group.
Долгосрочная ясность рынка
Одной из ключевых тем 2025 года, напрямую влияющей на рынок подержанных автомобилей, стал европейский сигнал относительно 2035 года и будущего двигателей внутреннего сгорания. На данный момент Европейская комиссия отменила запрет на ДВС после 2035 года, что снимает напряжение при принятии решений покупателями. Автомобиль покупается не на год-два, а зачастую на 5–10 лет, и такая ясность дает уверенность, что выбранный авто не потеряет актуальность из-за какой-либо даты.
Для рынка подержанных автомобилей это означает более стабильное восприятие стоимости и спокойное принятие решений — покупатель может сосредоточиться на том, что действительно важно: состоянии авто, расходах и пригодности для повседневного использования.
“Мышление калькулятора” у покупателей
В 2025 году рынок также активно стимулировался финансированием. Ситуация в латвийской экономике улучшилась, что видно и по результатам автолизинга. Покупка автомобилей набрала обороты благодаря снижению ставок EURIBOR и восстановлению покупательной способности населения. Интерес к приобретению авто через операционный и финансовый лизинг, а также кредиты, был особенно высок у частных лиц, которые задают тон на рынке подержанных автомобилей.
Покупатели стали более прагматичными: учитываются ежемесячные платежи, страховка, расход топлива, налоги, обслуживание и возможный ремонт. Даже небольшая разница в цене или комплектации может повлиять на решение. Возрос интерес к страхованию потенциальных технических проблем подержанных автомобилей. Такая «калькуляторная» логика — один из признаков зрелости рынка.
Рост требований — рост стандартов
На рынке новых автомобилей в 2025 году наблюдался резкий рост регистраций, иногда очень заметный (частично перераспределение автопарка юридических лиц в Эстонии из-за налоговой нагрузки). Однако это не означает снижение значимости подержанных автомобилей. Скорее, это показывает, что поставки нормализовались и рынок вернулся в ритм.
«Входной порог» для новых автомобилей стал выше, и бюджетный сегмент сократился. Поэтому подержанный рынок продолжает выполнять свою основную функцию — предоставлять широкий выбор в разных бюджетах, где за сопоставимую сумму можно получить лучше оснащенный и более практичный автомобиль.
Доверие и качество
Важной особенностью 2025 года стало доверие. Покупатели все чаще выбирают сделки через надежные юридические компании, а не с частными лицами, готовые платить немного больше за проверенную историю, прозрачное состояние и ответственность. Это касается не только дорогих автомобилей, но и бюджетного сегмента, где решающими становятся надежность пробега, качество подготовки авто и отсутствие «лотерей» после покупки. Такие изменения повышают стандарты отрасли.
Что значит «хорошее предложение»
Практичность продолжает побеждать: интерес к универсалам, кроссоверам и SUV остается высоким, а сегмент седанов немного сокращается. Выбор автомобиля теперь не только технический, но и эмоциональный, связанный со стилем жизни: внимание уделяется дизайну, салону, комплектации, комфорту.
Регионально видно, что рынок Балтии не однороден: изменения налогов и регулирования могут быстро менять активность покупателей. В таких условиях подержанный рынок гибок и способен адаптироваться.
Прогноз на 2026 год
Ожидается, что три ключевых направления сохранятся: финансирование останется важным двигателем рынка, покупатели станут более требовательными к прозрачности и общим затратам на содержание, а подержанные автомобили укрепят статус осознанного выбора. Новый автомобиль по-прежнему недоступен для значительной части населения, поэтому спрос на качественно отобранные и проверенные подержанные автомобили останется стабильным.
2025 год показал закономерность: рынок возвращается к здравому смыслу, и подержанный автомобиль в этой реальности — не компромисс, а разумное, взвешенное решение для многих частных лиц.