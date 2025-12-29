"Рынок возвращается к здравому смыслу": какие автомобили теперь выбирают покупатели
2025 год показал, что покупатели автомобилей возвращаются к взвешенным решениям. Падение ставок по кредитам, стабильность рынка и ясность относительно будущего двигателей внутреннего сгорания сделали выбор автомобиля более уверенным и продуманным.

Этот год на рынке подержанных автомобилей в Латвии и в странах Балтии ясно показал, что покупатели возвращаются к прагматично взвешенным решениям. После нескольких лет, когда рынок трясло под воздействием различных внешних факторов — проблем с поставками, скачков цен — в этом году ситуация стала спокойнее, но одновременно динамичнее: активность растет как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей, а импульсивные покупки играют все меньшую роль, говорит Эдгарс Церпс, председатель правления Longo Group.

С ростом требований к прозрачности и качеству, покупатели все чаще делают осознанный выбор подержанных автомобилей.
Долгосрочная ясность рынка 

Одной из ключевых тем 2025 года, напрямую влияющей на рынок подержанных автомобилей, стал европейский сигнал относительно 2035 года и будущего двигателей внутреннего сгорания. На данный момент Европейская комиссия отменила запрет на ДВС после 2035 года, что снимает напряжение при принятии решений покупателями. Автомобиль покупается не на год-два, а зачастую на 5–10 лет, и такая ясность дает уверенность, что выбранный авто не потеряет актуальность из-за какой-либо даты.

Для рынка подержанных автомобилей это означает более стабильное восприятие стоимости и спокойное принятие решений — покупатель может сосредоточиться на том, что действительно важно: состоянии авто, расходах и пригодности для повседневного использования.

“Мышление калькулятора” у покупателей

В 2025 году рынок также активно стимулировался финансированием. Ситуация в латвийской экономике улучшилась, что видно и по результатам автолизинга. Покупка автомобилей набрала обороты благодаря снижению ставок EURIBOR и восстановлению покупательной способности населения. Интерес к приобретению авто через операционный и финансовый лизинг, а также кредиты, был особенно высок у частных лиц, которые задают тон на рынке подержанных автомобилей.

Покупатели стали более прагматичными: учитываются ежемесячные платежи, страховка, расход топлива, налоги, обслуживание и возможный ремонт. Даже небольшая разница в цене или комплектации может повлиять на решение. Возрос интерес к страхованию потенциальных технических проблем подержанных автомобилей. Такая «калькуляторная» логика — один из признаков зрелости рынка.

Рост требований — рост стандартов

На рынке новых автомобилей в 2025 году наблюдался резкий рост регистраций, иногда очень заметный (частично перераспределение автопарка юридических лиц в Эстонии из-за налоговой нагрузки). Однако это не означает снижение значимости подержанных автомобилей. Скорее, это показывает, что поставки нормализовались и рынок вернулся в ритм.

«Входной порог» для новых автомобилей стал выше, и бюджетный сегмент сократился. Поэтому подержанный рынок продолжает выполнять свою основную функцию — предоставлять широкий выбор в разных бюджетах, где за сопоставимую сумму можно получить лучше оснащенный и более практичный автомобиль.

Доверие и качество

Важной особенностью 2025 года стало доверие. Покупатели все чаще выбирают сделки через надежные юридические компании, а не с частными лицами, готовые платить немного больше за проверенную историю, прозрачное состояние и ответственность. Это касается не только дорогих автомобилей, но и бюджетного сегмента, где решающими становятся надежность пробега, качество подготовки авто и отсутствие «лотерей» после покупки. Такие изменения повышают стандарты отрасли.

Что значит «хорошее предложение»

Практичность продолжает побеждать: интерес к универсалам, кроссоверам и SUV остается высоким, а сегмент седанов немного сокращается. Выбор автомобиля теперь не только технический, но и эмоциональный, связанный со стилем жизни: внимание уделяется дизайну, салону, комплектации, комфорту.

Регионально видно, что рынок Балтии не однороден: изменения налогов и регулирования могут быстро менять активность покупателей. В таких условиях подержанный рынок гибок и способен адаптироваться.

Прогноз на 2026 год

Ожидается, что три ключевых направления сохранятся: финансирование останется важным двигателем рынка, покупатели станут более требовательными к прозрачности и общим затратам на содержание, а подержанные автомобили укрепят статус осознанного выбора. Новый автомобиль по-прежнему недоступен для значительной части населения, поэтому спрос на качественно отобранные и проверенные подержанные автомобили останется стабильным.

2025 год показал закономерность: рынок возвращается к здравому смыслу, и подержанный автомобиль в этой реальности — не компромисс, а разумное, взвешенное решение для многих частных лиц.

