В Донецке российские военные устроили футбольный "Матч жизни" с пленными бойцами ВСУ
В Донецке российские военные из "Дикой дивизии Донбасса" организовали футбольный матч между бойцами интернациональной бригады "Пятнашка" и украинскими военнопленными.
Когда именно и на каком конкретно стадион проходил матч, авторы канала не уточнили. В матче участвовал в том числе и создатель канала WarGonzo, Z-военкор Семен Пегов. В публикации говорится, что военнопленные украинцы были из Винницы, Харькова, Одессы, Львовской, Ивано-Франковской и других областей Украины.
Российские военные заставили надеть украинских пленных синие шорты и желтые футболки с надписями ВСУ. В конце игроки обменялись футболками.
«Матч прошел в дружелюбной и азартной атмосфере. <...> Окончательный счет был настолько не важен, что его никто и не запомнил. Победила жизнь», — говорится в публикации.
Глава «Дикой дивизии Донбасса» Ахра Авидзба заявил, что игра был названа «матчем жизни» в противовес поединку, который вошел в историю как «Матч смерти». Он был проведен в 1942 году в оккупированном немецкими войсками Киеве. Тогда местный клуб «Старт» обыграл немецкую команду Flakelf со счетом 5:3.
Как утверждали советские власти, после этого матча немецкие войска расстреляли футболистов-киевлян. На самом деле после той игры команда «Старт» провела еще один матч с «Рухом» и победила со счетом 8:0. Вскоре многих игроков арестовали и отправили в концлагеря, четверо футболистов погибли. Доказательств тому, что это произошло из-за отказа сдаваться немецким игрокам, нет.