В Донецке российские военные устроили футбольный "Матч жизни" с пленными бойцами ВСУ

Как утверждали советские власти, после этого матча немецкие войска расстреляли футболистов-киевлян. На самом деле после той игры команда «Старт» провела еще один матч с «Рухом» и победила со счетом 8:0. Вскоре многих игроков арестовали и отправили в концлагеря, четверо футболистов погибли. Доказательств тому, что это произошло из-за отказа сдаваться немецким игрокам, нет.