"Убийство в "Восточном экспрессе" в Театре Чехова - к 135-летию со дня рождения Агаты Кристи
8 ноября в Рижском русском театре Михаила Чехова режиссер LAURA представит свою новую постановку - "Убийство в "Восточном экспрессе". Этот современный и эмоционально насыщенный спектакль посвящен юбилею "королевы детектива", писательницы Агаты Кристи - в этом году исполнилось 135 лет со дня ее рождения.
На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен - искрометная, интригующая и элегантная, как сам "Восточный экспресс". Блистательный детектив Эркюль Пуаро отправляется в путешествие на легендарном поезде "Восточный экспресс", в котором вместе с ним едут пассажиры из самых разных стран и социальных слоев, а также с самыми разными характерами. Всё предвещает исключительно мирное и комфортное путешествие - пока одного из пассажиров не находят убитым. Начинается полное тревог расследование, и становится ясно: виновен может быть кто угодно. Но где же искать истину? В фактах, интуитивных догадках или в тенях, которые скрывают люди?
Режиссер LAURA о постановке: "Знаковый роман Агаты Кристи пробуждает желание оценить ответственность каждого человека в контексте произошедшего убийства и внутреннюю потребность совершить возможное преступное действие. Потому что виновны, вероятно, все: даже если фактически убил только кто-то один, в конечном итоге, руку приложил каждый, ведь сила мысли - это тоже сила. А Эркюля Пуаро поистине преследует проклятье - всегда быть на работе, даже во время отпуска... Не будем недооценивать ни его огорчение, ни замешательство при столкновении с преступлением. История вроде бы известна, но на самом деле не известно ничего. Давайте расследовать! Да пребудет с нами Агата Кристи!"
Постановка Театра Чехова не только обыгрывает классическую детективную интригу, но и затрагивает темы человеческой морали, вины и справедливости, задавая актуальный и сегодня вопрос: где заканчивается индивидуальная ответственность и начинается коллективная - и наоборот?
Творческая группа, которой руководит LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарcа Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.
В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевича, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 08.11., 09.11., 11.11., 21.11., 22.11. (13:00), 22.11. (19:00), 05.12.
Спектакль "Убийство в "Восточном экспрессе" - на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 16+