"Убийство в "Восточном экспрессе" в Театре Чехова - к 135-летию со дня рождения Агаты Кристи

Режиссер LAURA о постановке: "Знаковый роман Агаты Кристи пробуждает желание оценить ответственность каждого человека в контексте произошедшего убийства и внутреннюю потребность совершить возможное преступное действие. Потому что виновны, вероятно, все: даже если фактически убил только кто-то один, в конечном итоге, руку приложил каждый, ведь сила мысли - это тоже сила. А Эркюля Пуаро поистине преследует проклятье - всегда быть на работе, даже во время отпуска... Не будем недооценивать ни его огорчение, ни замешательство при столкновении с преступлением. История вроде бы известна, но на самом деле не известно ничего. Давайте расследовать! Да пребудет с нами Агата Кристи!"