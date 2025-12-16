Террор от имени "Исламского государства" добрался и до Польши - снова под угрозой рождественские ярмарки
В Польше задержан 19-летний студент, готовивший взрывчатку для нападения на рождественскую ярмарку, вдохновляясь идеями террористической организации "Исламское государство".
В Польше задержан студент по подозрению в планировании нападения на рождественскую ярмарку, сообщила высокопоставленная должностная персона в польских структурах безопасности. Агентство внутренней безопасности Польши задержало 19-летнего студента Люблинского католического университета Матеуша В., который готовил взрывчатые вещества для атаки, вдохновляясь террористической организацией «Исламское государство». Полное имя и фамилия подозреваемого СМИ не раскрываются. Подозреваемый был задержан 30 ноября.
«Ранее этот мужчина получил знания о том, как самостоятельно изготавливать материалы, предназначенные для совершения теракта. Он также планировал присоединиться к террористической организации, чтобы получить помощь в реализации задуманного. Целью преступления было запугивание людей и поддержка „Исламского государства“», — сообщил в платформе X пресс-секретарь министра спецслужб Яцек Добжинский.
На пресс-конференции он подчеркнул, что это еще одна угроза, которую Агентство внутренней безопасности Польши выявило и предотвратило до того, как могла произойти трагедия. Добжинский добавил, что в настоящее время нет никаких признаков связи этого случая с Россией.
Добжинский также сообщил на платформе X, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши конфисковали носители данных и предметы, связанные с исламом. Согласно решению суда, студент проведет в заключении следующие три месяца.