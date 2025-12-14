Рождественские ярмарки в Европе в опасности: в Германии сорван очередной план массового убийства
Полиция Германии предотвратила исламистское нападение на рождественскую ярмарку в Баварии: задержаны пятеро подозреваемых, включая местного имама.
В Германии предотвращен план исламистов совершить наезд на людей на рождественской ярмарке, сообщила полиция в субботу вечером. В пятницу полиция задержала трех граждан Марокко, одного гражданина Египта и одного гражданина Сирии, которые планировали осуществить такое нападение в Баварии.
56-летний египтянин, являющийся имамом мечети в районе Дингольфинг-Ландау, публично призывал в мечети совершить нападение на рождественскую ярмарку в этом районе, «используя транспортное средство, чтобы убить или ранить как можно больше людей», сообщает газета Bild. Марокканцы в возрасте 30, 28 и 22 лет согласились выполнить нападение, а 37-летний сириец подстрекал их к этому.
Не сообщается, когда именно планировалось нападение, насколько детально были проработаны планы и на какую именно рождественскую ярмарку предполагалось напасть.
Исламистские нападения на рождественские ярмарки путем наезда автомобилем на людей в Германии происходили и ранее. 20 декабря прошлого года гражданин Саудовской Аравии, въехав на автомобиле в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, убил шесть человек и ранил более 300.