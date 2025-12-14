Рождественские ярмарки в Европе в опасности: в Германии сорван очередной план массового убийства

56-летний египтянин, являющийся имамом мечети в районе Дингольфинг-Ландау, публично призывал в мечети совершить нападение на рождественскую ярмарку в этом районе, «используя транспортное средство, чтобы убить или ранить как можно больше людей», сообщает газета Bild. Марокканцы в возрасте 30, 28 и 22 лет согласились выполнить нападение, а 37-летний сириец подстрекал их к этому.