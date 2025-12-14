Стрельба на пляже в Сиднее во время мероприятия в честь Хануки: много погибших и раненых
фото: AP/Scanpix
Мужчину перевозят на носилках после сообщения о стрельбе на пляже Бонди в Сиднее, воскресенье, 14 декабря 2025 года.
Стрельба на пляже в Сиднее во время мероприятия в честь Хануки: много погибших и раненых

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Австралии на пляже Бонди в Сиднее в воскресенье двое нападавших открыли стрельбу во время мероприятия, посвященному еврейскому празднику Ханука, убив девять и ранив еще девять человек, сообщила полиция.

Полиция открыла огонь по нападавшим: одного из них убили, второго ранили. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. Раненый нападавший находится в критическом состоянии. Полиция его задержала.

Есть подозрения, что на пляже могли быть размещены взрывные устройства, поэтому полиция проверяет место происшествия.

На распространяемых в интернете видеозаписях видно, как двое вооруженных мужчин открывают огонь с мостика, который соединяет парковку с пляжем; люди убегают, слышны крики.

Газета The Sydney Morning Herald сообщает, что было произведено несколько десятков выстрелов.

Осторожно! Жесткие кадры.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением: "Я выражаю глубокие соболезнования семьям убитых в террористическом акте, совершённом сегодня в Австралии против еврейской общины и посланников ХАБАДа, в вечер зажигания первой свечи праздника Ханука. Желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю поддержку членам еврейской общины, которые сталкиваются со смертоносной ненавистью. Государство Израиль будет и впредь стоять рядом с еврейскими общинами по всему миру, поддерживать их и всеми силами бороться с антисемитизмом и терроризмом — в любом месте и в любое время".

