Стрельба на пляже в Сиднее во время мероприятия в честь Хануки: много погибших и раненых

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением: "Я выражаю глубокие соболезнования семьям убитых в террористическом акте, совершённом сегодня в Австралии против еврейской общины и посланников ХАБАДа, в вечер зажигания первой свечи праздника Ханука. Желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю поддержку членам еврейской общины, которые сталкиваются со смертоносной ненавистью. Государство Израиль будет и впредь стоять рядом с еврейскими общинами по всему миру, поддерживать их и всеми силами бороться с антисемитизмом и терроризмом — в любом месте и в любое время".