Стрельба на пляже в Сиднее во время мероприятия в честь Хануки: много погибших и раненых
В Австралии на пляже Бонди в Сиднее в воскресенье двое нападавших открыли стрельбу во время мероприятия, посвященному еврейскому празднику Ханука, убив девять и ранив еще девять человек, сообщила полиция.
Полиция открыла огонь по нападавшим: одного из них убили, второго ранили. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. Раненый нападавший находится в критическом состоянии. Полиция его задержала.
Есть подозрения, что на пляже могли быть размещены взрывные устройства, поэтому полиция проверяет место происшествия.
На распространяемых в интернете видеозаписях видно, как двое вооруженных мужчин открывают огонь с мостика, который соединяет парковку с пляжем; люди убегают, слышны крики.
Газета The Sydney Morning Herald сообщает, что было произведено несколько десятков выстрелов.
Осторожно! Жесткие кадры.
This is what true heroism looks like. This video will go down in history. https://t.co/atuN9SLB9V pic.twitter.com/cGg1ADmyRA— NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением: "Я выражаю глубокие соболезнования семьям убитых в террористическом акте, совершённом сегодня в Австралии против еврейской общины и посланников ХАБАДа, в вечер зажигания первой свечи праздника Ханука. Желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю поддержку членам еврейской общины, которые сталкиваются со смертоносной ненавистью. Государство Израиль будет и впредь стоять рядом с еврейскими общинами по всему миру, поддерживать их и всеми силами бороться с антисемитизмом и терроризмом — в любом месте и в любое время".