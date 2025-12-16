Пожилым жителям Латвии напомнили о возможности, которая реально помогает не чувствовать себя одинокими
Волонтерская работа помогает пожилым дольше сохранять бодрость и интерес к жизни, развивать новые навыки и чувствовать себя нужными, заявила заместитель председателя правления «Объединения сообществ сениоров Латвии» (LSKA) Лилита Калная. На фоне того, что ООН объявила 2026 год Годом волонтерской работы для устойчивого развития, организация намерена усилить вовлечение людей старшего возраста в добровольческие инициативы.
В этом году в Риге чествовали 61 волонтера и четыре организации. Среди награжденных была и руководитель волонтеров LSKA, психолог Дзинтра Бушмане. «Мы рады высокой оценке со стороны Рижского самоуправления, а также почетному знаку, врученного Государственным агентством занятости в номинации “Организатор волонтерской работы года” фонду CARITAS LATVIJA. Их вклад в популяризацию, организацию и подготовку волонтеров действительно впечатляет», — говорит Лилита Калная.
Она подчеркивает, что заниматься волонтерской работой можно в любом возрасте, приводя в пример пожилых людей, которых поздравляли на церемонии в Риге: некоторым из них уже больше 90 лет, но они по-прежнему продолжают волонтерить в учреждениях самоуправления. «Они — вдохновляющий пример для каждого из нас, особенно для сениоров, для которых волонтерская деятельность — это и возможность участвовать в жизни общества, и способ оттолкнуть чувство одиночества», — отмечает Калная.
Она добавляет, что в этом году организация проводила мероприятия по обмену опытом с членами LSKA и партнерами по всей Латвии, у которых есть практика организации волонтерской работы именно для людей старшего возраста.
По словам Калнаи, хотя волонтерский труд порой остается «невидимым», он играет огромную роль в сплочении общества, укреплении безопасности и развитии эмпатии. «Хочу согласиться со словами министра благосостояния Рейниса Узулниекса, сказанными на конференции “Волонтерская работа в Латвии — вчера, сегодня и завтра”: “Волонтерская работа объединяет все сферы и все поколения”», — говорит она. Каждый может включиться в общественную жизнь таким образом, улучшая качество собственной жизни и жизни окружающих. Волонтерить можно в самых разных учреждениях — от природоохранных инициатив и уборки окружающей среды до помощи в центрах социального ухода, больницах и других местах.
Калная отмечает, что для сениоров LSKA уже стало традицией как минимум раз в год помогать приводить в порядок какую-либо территорию. Такая работа дает не только удовлетворение от результата, но и способствует сотрудничеству между поколениями, что особенно важно. При этом, даже если физическая нагрузка уже кажется слишком тяжелой, сениоры могут помогать иначе: просто разговаривать с людьми, живущими в пансионатах, читать им вслух книги или вывозить на прогулку по городу клиентов пансионатов, которые передвигаются в инвалидных колясках. «Насколько много радости это приносит, мы убедились во время посещения дома сениоров в Руйене», — рассказывает Калная.
Она также подчеркивает, насколько важно использовать желание людей в годах работать на благо общества, опираясь на их знания и опыт. «Более широкое вовлечение сениоров в волонтерскую деятельность должно стать одним из приоритетов дальнейшего развития этого движения — в том числе через поощрение таких форм волонтерства, где человек может применить профессиональные знания и навыки, накопленные за годы работы», — отмечает Калная.