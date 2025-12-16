Пожилым жителям Латвии напомнили о возможности, которая реально помогает не чувствовать себя одинокими

Калная отмечает, что для сениоров LSKA уже стало традицией как минимум раз в год помогать приводить в порядок какую-либо территорию. Такая работа дает не только удовлетворение от результата, но и способствует сотрудничеству между поколениями, что особенно важно. При этом, даже если физическая нагрузка уже кажется слишком тяжелой, сениоры могут помогать иначе: просто разговаривать с людьми, живущими в пансионатах, читать им вслух книги или вывозить на прогулку по городу клиентов пансионатов, которые передвигаются в инвалидных колясках. «Насколько много радости это приносит, мы убедились во время посещения дома сениоров в Руйене», — рассказывает Калная.