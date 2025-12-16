Новая реальность диктует новые расходы - на Рижский аэропорт потратят еще 2,42 млн евро

В финансовом отчете Рижского аэропорта за девять месяцев отмечается, что завершен отбор поставщика для внедрения системы приема, идентификации, отслеживания и противодействия беспилотным летательным аппаратам. С выбранным поставщиком 6 июля 2025 года был заключен договор, и в третьем квартале текущего года реализована первая часть закупки. Предварительно на приобретение системы аэропорту потребуются инвестиции в размере 3,5 млн евро.