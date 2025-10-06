Там, где встречаются две страны: приглашают в 10-километровый поход по золотым тропам приграничья
Вецлайцене - это живописный приграничный регион Латвии, где осенью проходит уникальный поход «Осеннее восхождение», позволяющий участникам одновременно оказаться в Латвии и Эстонии, наслаждаясь природой и историей двух стран. Это десятикилометровое приключение с гидом включает посещение древних ландшафтов, озёр и смотровой башни, завершающееся уютным отдыхом у костра.
Вецлайцене — одно из самых живописных мест Латвии, где особенно ощущается очарование приграничья. Здесь в пейзаже переплетаются истории Латвии и Эстонии — холмистый рельеф Алуксненского возвышения с крутыми подъёмами и спусками, глубокие овраги и озёра, которые естественным образом обозначают границу между двумя странами. В любое время года это место особенное, но осенью оно превращается в лучшее время для похода.
Когда осень в полном разгаре, 18 октября в 12:00, любителей прогулок, сторонников здорового образа жизни и поклонников природы приглашают на поход в Алуксненском крае — «Осеннее восходжение», чтобы почувствовать присутствие двух стран и увидеть, как выглядит осень в Латвии и в Эстонии. Это будет приключение, в котором познание природы переплетается с физической активностью и чувством единства на 10-километровом маршруте по природной тропе Пеллю вместе с орнитологом и гидом по природе Элвисом Кантансом и местным таксистом и рассказчиком Янисом Прангелисом. Учстники похода поднимутся на 24-метровую смотровую башню Paganamaa в Эстонии, с которой открывается живописная панорама — осенние краски окрашивают края оврага, цепочку озёр и холмы, продолжающие пейзаж Латвии вдали.
После похода участников ждёт вкусный суп, а у костра будет возможность поджарить принесённые с собой сосиски. Не забудьте взять с собой миску и ложку.
- Место встречи: Дом на природе у озера Илгая, GPS: 57.5904, 26.8616
- Маршрут похода: кольцевой, около 10 км.
- Регистрация до 16 октября по телефонам: 29130280 или 25442335.
Участие бесплатно. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участников просят следить за осенними погодными условиями и выбирать для похода подходящую одежду и удобную, прочную обувь.
Мероприятие организует Туристический информационный центр Алуксне. Во время мероприятия будет проводиться фотосъёмка и видеосъёмка для публичности и размещения в социальных сетях.