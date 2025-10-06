Там, где встречаются две страны: приглашают в 10-километровый поход по золотым тропам приграничья

Когда осень в полном разгаре, 18 октября в 12:00, любителей прогулок, сторонников здорового образа жизни и поклонников природы приглашают на поход в Алуксненском крае — «Осеннее восходжение», чтобы почувствовать присутствие двух стран и увидеть, как выглядит осень в Латвии и в Эстонии. Это будет приключение, в котором познание природы переплетается с физической активностью и чувством единства на 10-километровом маршруте по природной тропе Пеллю вместе с орнитологом и гидом по природе Элвисом Кантансом и местным таксистом и рассказчиком Янисом Прангелисом. Учстники похода поднимутся на 24-метровую смотровую башню Paganamaa в Эстонии, с которой открывается живописная панорама — осенние краски окрашивают края оврага, цепочку озёр и холмы, продолжающие пейзаж Латвии вдали.