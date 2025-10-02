В Папе открылась интересная экспозиция о птицах
В воскресенье, 28 сентября, состоялось торжественное открытие экспозиции о птицах в туристическом информационном пункте «Дзинтарвеи» в Папе.
Осень — время миграции птиц, когда многие виды совершают как короткие, так и дальние перелёты. Папе — отличное место для наблюдения за этим процессом, а также для исследований в Орнитологическом исследовательском центре Папе Латвийского университета.
Экспозиция о птицах создана именно на территории природного парка «Папе», а наиболее подходящим местом для неё стал туристический информационный пункт «Дзинтарвеи». В центре концепции экспозиции — история птиц, объединяющая три основных тематических направления: разнообразие и среда обитания птиц, наблюдение за птицами и история Папе, при этом особое место уделено деятельности Орнитологического исследовательского центра Латвийского университета в Папе.
Мероприятие вела руководитель туристического информационного центра Руцавы Наталия Граудюже, сотрудник проекта из команды муниципального агентства «Туристический центр Южной Курземе». Лирическую нотку в программу внесла поэтесса Инета Стадгале, которая читала свои стихи и работает над книгой «Портрет с вороном».
В торжественном мероприятии прозвучали слова благодарности широкому кругу людей, так как каждый из них внес свой вклад в создание экспозиции. Работу над созданием экспозиции выполнило дизайн-бюро H2E, осуществив полный цикл процесса — от разработки концепции дизайна, содержания и технических чертежей до подготовки графических и текстовых материалов, изготовления мебели и установки экспозиции.
Экспозиция создана как одна из активностей проекта № LL00022 «Сеть наблюдения за птицами на побережье Балтийского моря» (BIRDIE) в рамках программы Interreg VI-A Латвия-Литва 2021–2027 гг. Проект реализует муниципалитет Южной Курземе в сотрудничестве с партнёрами из города Лиепая и региона Клайпеда.
Просмотр экспозиции в туристическом информационном пункте Папе необходимо заказывать минимум за день по телефону +371 29134903 (Туристический информационный центр Руцавы).