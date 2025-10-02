В Папе открылась интересная экспозиция о птицах

Экспозиция о птицах создана именно на территории природного парка «Папе», а наиболее подходящим местом для неё стал туристический информационный пункт «Дзинтарвеи». В центре концепции экспозиции — история птиц, объединяющая три основных тематических направления: разнообразие и среда обитания птиц, наблюдение за птицами и история Папе, при этом особое место уделено деятельности Орнитологического исследовательского центра Латвийского университета в Папе.