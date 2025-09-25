Слушай будущее на фестивале новой музыки ARĒNA!
С 27 октября по 1 ноября 2025 года в Риге пройдет фестиваль новой музыки ARĒNA, посвященный вопросам экологии и окружающей среды. Основная идея и цель фестиваля — показать разнообразие современной музыки во всей её полноте, способствовать созданию новых произведений, их исполнению и документированию. Основные площадки — Рижская реформатская церковь и галерея Istaba.
Понедельник, 27 октября, 19:00 — галерея Istaba
Саунд-инсталляция DZĪVĀS STABULES шведского мультидисциплинарного художника Андера Линда. Посетители могут активно участвовать. Инсталляция будет доступна до 1 ноября.
Вторник, 28 октября, 19:00 — Рижская реформатская церковь
Открывающий концерт фестиваля с участием немецкого ансамбля Ensemble Musikfabrik (духовой квинтет). В программе также прозвучит впечатляющая композиция «Heart Blowing» греческого композитора Жоржа Апергиса (Georges Aperghis), который живет во Франции. Кроме того, будут исполнены три премьеры: К. Кaeva (Эстония), Я. Петрашкевич (Латвия), A. Ní Ríain (Ирландия).
Среда, 29 октября, 19:00 — Рижская реформатская церковь
Программа PLŪSTOŠĀS FAKTŪRAS: джаз и студенческие работы. Выступят два ярких музыканта: саксофонист Карлис Аузиньш и гитаристка Элла Зириня. Премьеры, сочетающие современную музыку, джаз и народные традиции.
Четверг, 30 октября, 18:00 — галерея Istaba
Дискуссия ARĒNA RUNĀ: композитор Андрис Дзеницис беседует с музыкантами и визуальными художниками о музыке и искусстве.
Пятница, 31 октября, 19:00 — VEF Kultūras pils, Камерный зал
Концерт Ensemble Kwartludium (Польша) совместно с вокальной группой PUTNI, программа DABAS BALSIS с акцентом на экологию. Премьеры: Żaneta Rydzewska, Jenny Hettne, Marie Samuelsson, Екаб Ниманис, Ренате Стивриня.
Суббота, 1 ноября — финальный день
- 15:00 — ARĒNA CEĻO: музыкальное путешествие с мини-концертами и разговорами, первая остановка — Рижская католическая гимназия: выступает польский аккордеонист Maciej Frąckiewicz (программа «Gadalaiki»).
- 17:00 — клуб Aleponija: программа BALSSTIESĪBAS с сопрано Viktorija Majore и писателем Rvīns Varde.
- 19:00 — финальный концерт ŪDENS TRIO в Рижской реформатской церкви: Baltic Percussion Trio исполняет произведения на экологическую тему, включая Takemitsu, Tobias Broström и Madara Pētersone, а также премьеры латвийских и балтийских композиторов.
Мото фестиваля «Слушай будущее!» отражает его основную идею и цель — показать разнообразие современной музыки во всей её полноте, способствовать созданию новых произведений, их исполнению и документированию. За более чем 20 лет фестиваль проявил удивительное разнообразие: от камерной атмосферы до симфонических масштабов, от электроакустических проектов до межжанровых экспериментов, от джазовых настроений до впечатляющих сценических постановок и красочной вокальной музыки. Наряду с вниманием к будущему фестиваль всегда ценил и наследие прошлого, поэтому в программе присутствуют как признанные шедевры современной музыки, так и специально заказанные новые произведения латвийских композиторов.
Фестиваль ARĒNA проходит при поддержке Государственного фонда культурного капитала, Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках конкурса финансирования рижских фестивалей. Фестиваль также поддерживают Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола, LR1 и LR3 Klasika. Концерты софинансируют Министерство культуры и науки Северного Рейна-Вестфалии (Германия), Фонд популяризации культуры Министерства культуры и национального наследия Польши и Stim Forward Fund (Швеция).
Билеты: в кассах Biļešu paradīze и на площадках концертов.
Больше информации: arenafest.lv
Программа: arenafest.lv/programma
Билеты: bilesuparadize.lv