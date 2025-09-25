Слушай будущее на фестивале новой музыки ARĒNA!

Мото фестиваля «Слушай будущее!» отражает его основную идею и цель — показать разнообразие современной музыки во всей её полноте, способствовать созданию новых произведений, их исполнению и документированию. За более чем 20 лет фестиваль проявил удивительное разнообразие: от камерной атмосферы до симфонических масштабов, от электроакустических проектов до межжанровых экспериментов, от джазовых настроений до впечатляющих сценических постановок и красочной вокальной музыки. Наряду с вниманием к будущему фестиваль всегда ценил и наследие прошлого, поэтому в программе присутствуют как признанные шедевры современной музыки, так и специально заказанные новые произведения латвийских композиторов.