Георгий Осокин: дебют в статусе артиста Deutsche Grammophon и концерты в честь 90-летия Арво Пярта

Обладая природной музыкальностью, глубоким пониманием стиля и редкой индивидуальностью, Осокин свободно чувствует себя как в классическом репертуаре, так и в более современном. Он выступал на крупнейших сценах Европы, Америки и Азии, был участником престижных фестивалей, а его интерпретации Шопена и Рахманинова получили высокую оценку у публики и профессиональной критики. В его исполнении всегда чувствуется внутренняя честность — редкое качество, которое отличает настоящего художника.