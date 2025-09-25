Георгий Осокин: дебют в статусе артиста Deutsche Grammophon и концерты в честь 90-летия Арво Пярта
Латвийский пианист Георгий Осокин — одно из самых ярких и самобытных имён на современной музыкальной сцене. Его игра — это всегда тонкий баланс между продуманной точностью и интуитивной свободой.
Обладая природной музыкальностью, глубоким пониманием стиля и редкой индивидуальностью, Осокин свободно чувствует себя как в классическом репертуаре, так и в более современном. Он выступал на крупнейших сценах Европы, Америки и Азии, был участником престижных фестивалей, а его интерпретации Шопена и Рахманинова получили высокую оценку у публики и профессиональной критики. В его исполнении всегда чувствуется внутренняя честность — редкое качество, которое отличает настоящего художника.
Весной 2025 года Георгий Осокин официально вошёл в число артистов легендарного лейбла Deutsche Grammophon. Это знаковое событие не только для самого музыканта, но и для всего музыкального мира. Сотрудничество с Deutsche Grammophon — признание художественного уровня, сравнимое с высшими международными наградами. Лейбл, с более чем 125-летней историей, работает только с выдающимися артистами — теми, чьи имена формируют лицо классической музыки будущего.
Первым совместным проектом Осокина с лейблом стал альбом For Arvo, приуроченный к 90-летию великого эстонского композитора Арво Пярта. Пярт — фигура исключительной важности в музыке XX–XXI века. Его путь — от радикального авангарда к сакральному минимализму («новой простоте») через созданный им стиль tintinnabuli — стал настоящим духовным поиском, отразившим внутренние трансформации целой эпохи. В этой музыке — тишина и свет, напряжение и покой, детская чистота и метафизическая глубина.
Программа For Arvo — это уникальный проект пианиста, включающий оригинальные сочинения Пярта и новые фортепианные транскрипции, созданные Осокиным. Многие из легендарных сочинений Пярта впервые прозвучат именно в сольной фортепианной версии. Это не просто переложения — это перерождение музыки, переосмысленной через призму живого исполнительского опыта. Осокин с предельной тонкостью вскрывает скрытые уровни смысла, обнаруживая в минимализме Пярта подлинное эмоциональное ядро. И имя Георгия Осокина стоит запомнить всем, кто следит за развитием классической музыки сегодня.
Концертная премьера For Arvo станет событием для всех, кто ценит классическую современную музыку, нестандартное мышление и глубину художественного замысла. Впервые зрители услышат, как рождается новая форма звучания — и новая история.
Альбом «For Arvo» создан в партнерстве с продюсерским бюро Wintour Group International и выходит на всех платформах 5го сентября. CD и Vinyl уже доступны к предзаказу на официальном сайте Deutsche Grammophon.
Концерты Георгия Осокина «For Arvo» состоятся:
- 4 октября в 19:00 — Лиепайский концертный зал «Lielais dzintars»
- 5 октября в 19:00 — Концертный зал «Cēsis»
- 9 октября — Вентспилс, концертный зал «Latvija»
- 14 октября в 19:00 — Латвийский национальный театр.
Билеты на концерты можно приобрести в сети «Biļešu Paradīze». Организатор - Международная продюсерская группа Winstag Production OU.