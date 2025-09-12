В плену страсти: премьера оперетты Франца Легара "Джудитта" в Латвии
С 3 октября зрители впервые в культурной истории Латвии смогут увидеть постановку оперетты Франца Легара «Джудитта» в Театре оперетты. Спектакль создаёт австрийский режиссёр с большим международным опытом Гернот Краннер. Постановка приурочена к 155-летию со дня рождения автора — композитора Франца Легара.
Театр оперетты пригласил к работе над постановкой сильную международную команду: режиссёра Гернота Краннера (Австрия), художника по костюмам Александру Бранднер (Германия) и сценографа Хервига Либовицки (Австрия). Ассистентом режиссёра станет выдающаяся латвийская оперная дива Сонорa Вайце, чья режиссёрская работа «Голос человека. Телефон» в 2021 году была удостоена Большой музыкальной премии. На сцене встретятся как хорошо знакомые зрителям Театра оперетты солисты, так и певцы с опытом работы в оперных театрах Италии и Швейцарии. Спектакль готовит творческая команда Театра оперетты.
Гернот Краннер — австрийский режиссёр, тенор, актёр, юморист, специалист в жанре оперетты и мюзикла с обширной творческой биографией. Более широкой латвийской публике он может быть известен по сериалу «Комиссар Рекс». «Джудитту» Краннер ставит уже во второй раз: премьера состоялась в 2007 году на фестивале Легара в Бад-Ишла (Австрия), где постановка имела большой успех.
Сонорa Вайце о работе над спектаклем говорит так: «Не каждый день выпадает возможность создавать постановку вместе с художниками из «золотой Старой Европы», которые понимают, какой должна быть ответственность перед музыкальной партитурой, хореографией, текстом, ценностями, и при этом умеют творить новаторски. Работать с режиссёром, чья музыкальная биография столь богата, — удовольствие, а самое прекрасное — его чувство юмора. Мы можем смеяться даже над простыми вещами — над яблоком или реквизитом — пока рождается спектакль. Для меня это новый опыт — быть по другую сторону рампы в такой масштабной постановке и при этом полностью проживать процесс».
В центре оперетты — вечно актуальная история встречи Джудитты и Октавия: о страсти, одержимости, всепоглощающем влечении и магнетической любви, о выборе в момент, когда рядом стоят жизнь и смерть. Фоном служит угроза войны, наполняя их ночь любви напряжением и обречённостью, что отзывается в сегодняшних мировых событиях.
«Джудитта» была любимым произведением Франца Легара (1870–1948). Он называл её «опереттой с душой оперы», подчёркивая, что в отличие от многих других его оперетт здесь углублена драматическая линия. Однако постановку пронизывает и искренний, тонкий юмор. Лирика, драма и шутка переплетены так тесно, что границы между ними почти незаметны.
Агия Озолиня-Козловска, председатель правления Театра оперетты и продюсер: «Премьера оперетты «Джудитта» в Латвии уникальна как благодаря её сказочно красивым музыкальным ценностям, так и драматической глубине, художественной и визуальной интерпретации. Это история о выборе, который меняет жизнь; история не только о любви, но и о неизбежной жажде жизни, свободы и близости даже в миг, когда всё может рухнуть. Оперетта включает в себя великолепные, запоминающиеся мелодии, характерные для пера Легара. Они неизменно входят в репертуар мировых звёзд, например знаменитая ария Джудитты «Мои губы пьянит как вино» или ария Октавия «Друзья, эта жизнь — наслаждение!», которые наши слушатели могли услышать и на Международном фестивале оперетты в этом году. Слушая «Джудитту», ты сам оказываешься в её власти, и душа наполняется теплом, светом и любовью».
Солисты. В заглавной роли выступят две блистательные сопрано:
- Анта Янковска, родом из Латвии, но живущая и работающая в Италии. Она получила международное признание, исполняя партию Виолетты в оперетте Легара «Весёлая вдова» в Парме, Лукке, Пизе и Ливорно. Голос Янковски сочетает лирическую нежность с драматической силой, делая каждое её выступление событием.
- Анастасия Догоненко, сопрано, недавно ставшая лауреатом Первого международного вокального конкурса Марины Зирдзини, где завоевала 2-е место и специальный приз — дебют в постановке «Джудитта» в Латвийском театре оперетты. Этот успех открыл новый этап в её карьере.
- В роли Октавия выступят теноры Дайнис Скутелис или Андрей Крутой (Швейцария), солист Цюрихской оперы, впервые участвующий в труппе Театра оперетты.
- В постановке также задействованы любимые зрителями солисты: Йоланта Стрикайте, Патриция Козловска, Эмилс Кивлениекс, Наурис Индзерис, Инмарс Сикле, Хенрийс Козловскис и др., а также хор, танцовщики и симфонический оркестр.
Даты спектаклей:
- 3 октября 2025, 19:00 — Дом культуры VEF, Рига
- 6 октября 2025, 19:00 — Дом культуры VEF, Рига
- 7 октября 2025, 19:00 — Дом культуры VEF, Рига
- 18 октября 2025, 18:00 — Театр Jūras vārti, Вентспилс
- 21 октября 2025, 19:00 — Дом культуры VEF, Рига
- 8 ноября 2025, 19:00 — Концертный зал Cēsis, Цесис
- 30 декабря 2025, 19:00 — Дом культуры Ziemeļblāzma, Рига
Билеты доступны в Biļešu Paradīze.
Постановка создаётся при софинансировании VKKF.