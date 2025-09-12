В плену страсти: премьера оперетты Франца Легара "Джудитта" в Латвии

Агия Озолиня-Козловска, председатель правления Театра оперетты и продюсер: «Премьера оперетты «Джудитта» в Латвии уникальна как благодаря её сказочно красивым музыкальным ценностям, так и драматической глубине, художественной и визуальной интерпретации. Это история о выборе, который меняет жизнь; история не только о любви, но и о неизбежной жажде жизни, свободы и близости даже в миг, когда всё может рухнуть. Оперетта включает в себя великолепные, запоминающиеся мелодии, характерные для пера Легара. Они неизменно входят в репертуар мировых звёзд, например знаменитая ария Джудитты «Мои губы пьянит как вино» или ария Октавия «Друзья, эта жизнь — наслаждение!», которые наши слушатели могли услышать и на Международном фестивале оперетты в этом году. Слушая «Джудитту», ты сам оказываешься в её власти, и душа наполняется теплом, светом и любовью».