В грандиозном совместном концерте прозвучит Восьмая симфония Густава Малера, или "Симфония тысячи"
13 и 14 сентября этого года в Латвийской Национальной опере прозвучит грандиозная Восьмая симфония Густава Малера, также известная как «Симфония тысячи». Музыкальным руководителем выступления станет финский дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Латвийского национального симфонического оркестра Тармо Пелтокоски.
13 и 14 сентября этого года в Латвийской Национальной опере объединят силы три значительных музыкальных коллектива страны — Латвийская Национальная опера и балет (LNOB), Латвийский Национальный симфонический оркестр (LNSO) и Государственный академический хор Latvija. Вместе с хором девочек Рижского Домского собора Tiara и блестящим ансамблем международных солистов — сопрано Сильей Аалто, Ченом Реисом и Аннией Кристианой Адамсоне, меццо-сопрано Юстиной Грингите и Зандой Шведе, тенором Туомасом Катаялой, баритоном Риналдом Кандалинцевым и эстонским басом Айном Ангером — они исполнят грандиозную Восьмую симфонию Малера. Музыкальное руководство исполнением будет в руках финского дирижера, художественного руководителя и главного дирижера LNSO Тармо Пелтокоски.
Восьмая симфония Густава Малера, часто называемая «Симфонией тысячи», поражает своим масштабом и требует огромного состава исполнителей, поэтому ее крайне редко можно услышать на концертных сценах, что делает будущие выступления особенно значимыми. Симфония написана для солистов, смешанного и детского хора, а также большого оркестра. Это один из самых амбициозных шедевров Малера, в котором грандиозное вокально-симфоническое полотно объединяет духовное и светское: католический гимн Veni, Creator Spiritus («Приди, Дух Творец») и финальную сцену из Фауста Иоганна Вольфганга Гёте. Сам Малер характеризовал произведение как «невообразимый источник радости».
Директор LNSO Индра Лукина отмечает: «Для Латвийского Национального симфонического оркестра это особенное событие. Восьмой симфонией Малера мы открываем свой юбилейный, сотый сезон. Одновременно это последний концерт под руководством нашего любимого художественного руководителя и главного дирижера Тармо Пелтокоски в этом статусе. Огромная радость, что нам удается осуществить такой масштабный проект в тесном сотрудничестве с давними и надежными коллегами — хором Latvija и Латвийской Национальной оперой».
Председатель правления LNOB Сандис Волдиньш добавляет:
«Мы рады, что в тесной кооперации с коллегами спустя двадцать лет Восьмая симфония Малера снова прозвучит в Латвийской Национальной опере. В тот раз у дирижерского пульта был Андрис Нелсонс, теперь же монументальное произведение исполнит Тармо Пельтокоски. Это одно из самых масштабных сочинений европейской классики, наполненное духовной и эмоциональной силой».
Художественный руководитель Государственного академического хора Latvija Марис Сирмайс подчеркивает: «С нетерпением ждем, как в Риге оживет грандиозная “Симфония тысячи” под управлением Тармо Пелтокоски. Его смелый, глубоко продуманный и в то же время молодой подход к интерпретации обещает совершенно новый взгляд на это монументальное произведение».
Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте Латвийской Национальной оперы и балета — opera.lv, а также на концерты первой половины юбилейного сезона LNSO — в кассах «Biļešu paradīze» и онлайн: bilesuparadize.lv.