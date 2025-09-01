В грандиозном совместном концерте прозвучит Восьмая симфония Густава Малера, или "Симфония тысячи"

Восьмая симфония Густава Малера, часто называемая «Симфонией тысячи», поражает своим масштабом и требует огромного состава исполнителей, поэтому ее крайне редко можно услышать на концертных сценах, что делает будущие выступления особенно значимыми. Симфония написана для солистов, смешанного и детского хора, а также большого оркестра. Это один из самых амбициозных шедевров Малера, в котором грандиозное вокально-симфоническое полотно объединяет духовное и светское: католический гимн Veni, Creator Spiritus («Приди, Дух Творец») и финальную сцену из Фауста Иоганна Вольфганга Гёте. Сам Малер характеризовал произведение как «невообразимый источник радости».