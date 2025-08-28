Афиша Латвии
Самые крупные осенние и зимние события в Юрмале
Этой осенью и зимой Юрмала подготовила насыщенную программу культурных и досуговых мероприятий – от Дней поэзии, Дней домашних кафе и традиционных ярмарок в сентябре до Месяца здоровья, Ресторанной недели и концертов в Дзинтари в октябре. В ноябре в городе пройдут выставки современного искусства и празднование государственных праздников, а в декабре – Рождественский фестиваль, зажжение новогодней елки, праздничные концерты и встреча Нового года.
В обширной программе каждый найдёт событие по душе – от спортивных активностей до выдающихся концертов классической и современной музыки, выставок и праздничных традиций. Полная программа с подробной информацией доступна на сайте visitjurmala.lv в разделе «События».
СЕНТЯБРЬ
- Пешеходный поход Белая дюна Колка ← Дубулты – 5–7 сентября
- DAGAMBA и Симфонический оркестр – 6 сентября, Дзинтари
- Дни домашних кафе – 6–7 сентября, Юрмала
- Меллужская ярмарка – 6 сентября, эстрада в Меллужи
- Дни поэзии – 5–26 сентября от Булдури до Каугури
- Поэтический праздник «Сосны Райниса» – 11 сентября, объект «Сосны Райниса» в Пумпури
- Выставочный цикл: Байба Залцмане «Эмоция», Отто Цитманис «Хочу видеть солнце, солнца» и коллекция Николая и Ингриды Булманисов – 12 сентября – 19 октября, Музей Юрмалы
- 22-й Международный фестиваль камерного оркестра Kremerata Baltica – 12–14 сентября, Дзинтари
- Чествование золотых юбиляров «Золотая свадьба в золотую осень» с Максимом Буселом – 19 сентября, Культурный центр Юрмалы
- День мастеров Юрмалы – 20 сентября, Музей под открытым небом
- 30-е Международные соревнования по художественной гимнастике «Малая и большая Грация 2025» – 20–21 сентября, спортзал Taurenītis
- Юрмальский веломарафон – 27 сентября
- Концертный цикл «Музыка выходного дня 2025» – 28 сентября – 14 декабря, Дзинтари
ОКТЯБРЬ
- Месяц здоровья – весь октябрь, Юрмала
- Дни путешественников в Национальном парке Кемери – 4–5 октября
- Фильм «Бессмертная возлюбленная» вместе с Андреем Осокиным – 5 октября, Дзинтари
- Неделя ресторанов Юрмалы – 6–19 октября
- Даумантс Лиепиньш: Бетховен, Лист, Дебюсси – 10 октября, Дзинтари
- Турнир по боксу «Кубок Яниса Ровича 2025» – 11 октября, спортзал Бульдурской школы садоводства
- Игорь Губерман. «Гарики» и ответы на вопросы – 12 октября, Дзинтари
- Концерт «Встретить Чака» – 17 октября, Дзинтари
- 770-летие Слоки и 140-летие библиотеки Алберта Кроненбергса – 18 октября, Слока
- Неделя осенних экскурсий – 20–26 октября
- Выставка «Мой путь. От школы Розенталя к художнику. Алберт Кроненбергс» – 24 октября – 11 января, Музей Юрмалы
- Изабель Фауст. И. С. Бах. Сонаты и партиты – 24 октября, Дзинтари
- Юрмала Джаз: Daniel Garcia Trio – 31 октября, Дзинтари
- Командные соревнования по ориентированию «Юрмальский рогейнинг 2025» – октябрь, Юрмала
НОЯБРЬ
- Празднование Mārtiņdiena – 8 ноября, Каугури
- Фильм «Амадей» вместе с Вестардом Шимкусом – 9 ноября, Дзинтари
- Мероприятия ко Дню Лачплесиса – 11 ноября, Каугури
- Испанская гитара и танец – 21 ноября, Дзинтари
- Конкурс-выставка современного искусства «Cik vērts?» – 13 ноября – 30 декабря, Выставочный зал Булдури
- Празднование Дня независимости Латвии – 18 ноября, Каугури и Майори
- Самый длинный живой огонь в Латвии «Путь света» – 18 ноября от Лиелупе до Кемери
- Мартиньш Вилсон в музыкальном спектакле «Мечта флейты» – 22 ноября, Дзинтари
- Спектакль «Неизвестный друг» с Ксенией Раппопорт и Полиной Осетинской – 28 ноября, Дзинтари
- Концерт Занды Шведе и Рейниса Зариньша «Светлая ночь» – 29 ноября, Дзинтари
- Зажжение рождественской ёлки – 29 ноября, Майори
ДЕКАБРЬ
- Рождественский фестиваль – 6–31 декабря, Дзинтари
- Рождественское мероприятие – 13 декабря, Каугури
- Концерт Вестарда Шимкуса «Самая прекрасная ночь» – 13 декабря, Дзинтари
- Зимнее солнцестояние – 21 декабря, Музей под открытым небом Юрмалы
- Рождественский концерт хора мальчиков Рижского Домского собора – 28 декабря, Дзинтари
- Встреча Нового года – 31 декабря, Каугури
*Даты и места проведения мероприятий могут быть изменены