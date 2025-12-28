Названая сумма, которую потеряла Литва из-за атак воздушными шарами со стороны Беларуси

По словам представительницы LTOU, временные ограничения воздушного пространства над VNO были введены 15 раз (непрерывно или в несколько этапов) между 4 октября и 7 декабря 2025 года. При этом в районах, опасных для авиации, были зафиксированы навигационные знаки, характерные для воздушных шаров.