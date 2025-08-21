"Все не так, ребята": в Вентспилсе оживут песни Владимира Высоцкого
2 октября, в 19:00, в Доме театра Jūras vārti в Вентспилсе зрителей ожидает особое событие - гастрольный спектакль "Все не так...", в котором произведения Владимира Высоцкого поворачиваются к публике еще одной гранью в насыщенной эмоциями современной интерпретации.
Спектакль основан не на пересказе биографии или сочинений Владимира Высоцкого - это честный и творческий диалог с наследием легендарного барда. Его стихи и песни обретают новое звучание, не теряя при этом своей аутентичности и способности взволновать сегодняшнего зрителя.
Автор идеи, режиссер и главный исполнитель - актер Родион Кузьмин, который родился и вырос в Вентспилсе и теперь возвращается в свой родной город с этим спектаклем. Он не имитирует Владимира Высоцкого и не подражает ему - его проникновенная, глубоко личная и человечная интерпретация позволяет песням раскрываться благодаря собственному опыту и бархатному голосу артиста.
Родион признается, что впервые познакомился с музыкой В. Высоцкого еще в годы учебы: тогда он создал джазовую интерпретацию некоторых произведений и исполнял их в кругу друзей. Это давнее увлечение и стало основой спектакля, который теперь обрёл сценическую форму.
Вместе с Кузьминым на сцену выйдут:
- Дмитрий Карпов (синтезатор, музыкальное оформление),
- Маркус Лейкумс (ударные инструменты).
Трио создает живое и атмосферное звуковое пространство, где песни В. Высоцкого соединяются с современными ритмами, не теряя при этом своего эмоционального и смыслового стержня. Вместо того, чтобы быть просто спектаклем о Владимире Высоцком, "Всё не так…" становится разговором с ним и с самим собой.
"И да, сегодня тоже всё немного не так, - говорит Родион Кузьмин, - прямо как в тех песнях, которые, кажется, написаны для нашего времени".
Спектакль идет 1 час 25 минут без антракта - наполненный впечатлениями и музыкой вечер с глубоким послевкусием.
Это будет единственный показ в Курземе, поэтому мы приглашаем вас воспользоваться возможностью стать свидетелем и участником этого уникального события здесь, в Вентспилсе.