Музыкальное путешествие во времени: Венский оркестр Моцарта выступит в Риге 18 декабря

В то же время это не будет чопорный концерт классической музыки. Выступления Венского оркестра Моцарта призваны погрузить слушателя в захватывающее культурное приключение - музыканты выступают в аутентичных исторических костюмах и париках, создавая ощущение, что гости концерта очутились в мире аристократии XVIII века. Этот музыкальный и визуальный опыт позволит вам ощутить роскошь Венского Золотого зала и Государственной оперы прямо здесь, в Риге.