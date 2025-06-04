Музыкальное путешествие во времени: Венский оркестр Моцарта выступит в Риге 18 декабря
В преддверии Рождества, 18 декабря, знаменитый Венский оркестр Моцарта возвращается в Ригу. Это будет незабываемый музыкальный вечер, который оживит очарование и элегантность Вены XVIII века. Концерт пройдет в Xiaomi Arēna, где 30 виртуозных музыкантов, одетых в исторические костюмы, исполнят самые известные композиции гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Венский оркестр Моцарта был основан в 1986 году с целью объединения самых выдающихся музыкантов венских оркестров и камерных ансамблей. Уже более тридцати лет он очаровывает слушателей по всему миру своей блестящей интерпретацией музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Музыканты оркестра объединены общей целью - сохранить музыкальные традиции и культурное наследие Вены, посвятив себя развитию симфонической камерной музыки эпохи венского классицизма.
В то же время это не будет чопорный концерт классической музыки. Выступления Венского оркестра Моцарта призваны погрузить слушателя в захватывающее культурное приключение - музыканты выступают в аутентичных исторических костюмах и париках, создавая ощущение, что гости концерта очутились в мире аристократии XVIII века. Этот музыкальный и визуальный опыт позволит вам ощутить роскошь Венского Золотого зала и Государственной оперы прямо здесь, в Риге.
Обычно выступление этого оркестра можно увидеть только в самых больших и красивых концертных залах Вены, и восторженные отзывы показывают, что это одно из обязательных к посещению мест в австрийской столице:
- Лучшая часть поездки в Вену. Определенно стоит потраченных денег. Впечатляющая и очень радостная атмосфера, с тремя произведениями на бис!
- Прекрасный опыт. Удивительное место, хороший оркестр и оперное исполнение. Мы не поклонники классической музыки, но это стоило посетить.
- Кульминация нашей поездки в Вену. Очень профессиональный оркестр, энергичный дирижер, замечательные солисты, прекрасная подборка произведений Моцарта, красивые костюмы той эпохи, прекрасная площадка. Все, о чем можно только мечтать, и даже больше!
К счастью, в зимний сезон музыканты отправляются радовать слушателей в другие города по всему миру. В этом декабре Рига - одно из немногих мест, которым посчастливилось попасть в плотный график элегантного оркестра.
В концерте прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер "Волшебная флейта", "Дон Жуан", "Женитьба Фигаро", фрагменты из 40-й и 41-й симфоний, конечно же, "Маленькая ночная серенада" и другие великие и любимые произведения.