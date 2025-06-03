В Юрмале состоится грандиозный праздничный концерт, где специальным гостем будет Раймонд Паулс

На создание музыкальной программы теноров организаторов вдохновили легендарные совместные выступления трех величайших теноров современности (Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго), собиравшими многотысячные залы и стадионы по всему миру. Слушателей ждет блистательное исполнение легендарного репертуара "трех теноров", кроме того, со сцены прозвучат популярные итальянские песни, а также красивейшие неаполитанские мелодии, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу сказочной Италии. Эта бесподобная подборка музыкальных произведений покорит каждого слушателя в зале и станет настоящим подарком для всех почитателей прекрасной музыки.