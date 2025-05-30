Йога в окружении искусства: Художественный музей в Риге приглашает на летние утренние занятия
фото: Kristaps Kalns
Утро йоги в Латвийском Национальном художественном музее совместно со студией Yoga Space, 2024.
Афиша Латвии

Йога в окружении искусства: Художественный музей в Риге приглашает на летние утренние занятия

Отдел информации

Otkrito.lv

После большого интереса в прошлом году «Утро йоги» возвращается в Латвийский Национальный художественный музей. Первое занятие состоится в четверг, 5 июня 2025 года.

Этим летом Латвийский Национальный художественный музей продолжает инициативу 2024 года и открывает второй сезон утренней йоги в главном здании музея (Рига, пл. Яниса Розенталя, 1) — раз в неделю, по четвергам, до открытия музея для посетителей — с 9:00 до 10:00. В закрытом музейном пространстве, в окружении искусства, каждый сможет не только расслабить ум и укрепить тело, но и осознанно начать день в гармонии с собой. Этот проект — часть более широкой миссии Латвийского Национального художественного музея: создать музей как пространство, способствующее как коллективному, так и индивидуальному благополучию и углубляющее понимание важности искусства в поддержании здорового образа жизни и внутреннего баланса.

«Наша цель — привлечь более широкую аудиторию и вдохновить людей уделить время себе. Атмосфера музея помогает выйти из повседневной суеты, снизить стресс и восстановить связь со своим телом — в творческой и умиротворяющей обстановке, которая приглашает быть здесь и сейчас», — подчеркивает руководитель студии Yoga Space Винета Клотиня.

фото: Kristaps Kalns
Утро йоги в Латвийском Национальном художественном музее совместно со студией Yoga Space, 2024.
Утро йоги в Латвийском Национальном художественном музее совместно со студией Yoga Space, 2024.

Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели йоги из студии Yoga Space. Для участия не требуется предварительная физическая подготовка или специальные знания. Каждая сессия начинается с легкой настройки, продолжается упражнениями средней интенсивности и завершается релаксацией и медитацией. Участников просят брать с собой коврик для йоги и бутылку с водой.

Время проведения: летом, по четвергам с 9:00 до 10:00 (приход: с 8:45 до 8:55)
Языки: латышский, английский
Длительность: 60 минут
С собой: коврик для йоги, вода
Стоимость участия: 21,00 EUR. Билет включает посещение постоянной экспозиции музея и выставок на 2, 4 и 5 этажах после занятия.

Участие только по предварительной регистрации, так как количество мест ограничено.

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