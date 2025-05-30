Йога в окружении искусства: Художественный музей в Риге приглашает на летние утренние занятия
После большого интереса в прошлом году «Утро йоги» возвращается в Латвийский Национальный художественный музей. Первое занятие состоится в четверг, 5 июня 2025 года.
Этим летом Латвийский Национальный художественный музей продолжает инициативу 2024 года и открывает второй сезон утренней йоги в главном здании музея (Рига, пл. Яниса Розенталя, 1) — раз в неделю, по четвергам, до открытия музея для посетителей — с 9:00 до 10:00. В закрытом музейном пространстве, в окружении искусства, каждый сможет не только расслабить ум и укрепить тело, но и осознанно начать день в гармонии с собой. Этот проект — часть более широкой миссии Латвийского Национального художественного музея: создать музей как пространство, способствующее как коллективному, так и индивидуальному благополучию и углубляющее понимание важности искусства в поддержании здорового образа жизни и внутреннего баланса.
«Наша цель — привлечь более широкую аудиторию и вдохновить людей уделить время себе. Атмосфера музея помогает выйти из повседневной суеты, снизить стресс и восстановить связь со своим телом — в творческой и умиротворяющей обстановке, которая приглашает быть здесь и сейчас», — подчеркивает руководитель студии Yoga Space Винета Клотиня.
Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели йоги из студии Yoga Space. Для участия не требуется предварительная физическая подготовка или специальные знания. Каждая сессия начинается с легкой настройки, продолжается упражнениями средней интенсивности и завершается релаксацией и медитацией. Участников просят брать с собой коврик для йоги и бутылку с водой.
Время проведения: летом, по четвергам с 9:00 до 10:00 (приход: с 8:45 до 8:55)
Языки: латышский, английский
Длительность: 60 минут
С собой: коврик для йоги, вода
Стоимость участия: 21,00 EUR. Билет включает посещение постоянной экспозиции музея и выставок на 2, 4 и 5 этажах после занятия.