Йога в окружении искусства: Художественный музей в Риге приглашает на летние утренние занятия

Этим летом Латвийский Национальный художественный музей продолжает инициативу 2024 года и открывает второй сезон утренней йоги в главном здании музея (Рига, пл. Яниса Розенталя, 1) — раз в неделю, по четвергам, до открытия музея для посетителей — с 9:00 до 10:00. В закрытом музейном пространстве, в окружении искусства, каждый сможет не только расслабить ум и укрепить тело, но и осознанно начать день в гармонии с собой. Этот проект — часть более широкой миссии Латвийского Национального художественного музея: создать музей как пространство, способствующее как коллективному, так и индивидуальному благополучию и углубляющее понимание важности искусства в поддержании здорового образа жизни и внутреннего баланса.