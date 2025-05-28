Арт-центр Zuzeum представляет первую в Латвии персональную выставку австрийского художника Эрвина Вурма.

Название выставки заимствовано из одноименного романа ирландского драматурга и нобелевского лауреата Сэмюэла Беккета, написанного в 1961 году. Скульптура "Как оно есть" (2024), одна из самых сложных работ художника, принадлежит к серии "Одноминутные скульптуры", начатой Вурмом в конце 1990-х. По задумке художника зрителям предлагается стать участниками собственного "театра абсурда", выполняя простые, бесполезные или комичные действия с тщательно подобранными объектами. Этот раздел экспозиции будет дополнен фотографиями под названием "Одноминутные фото, запечатлевшими скульптуры в момент активации.