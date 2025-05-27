В Латвии пройдут концерты в честь 85-летнего юбилея выдающегося композитора Ивара Вигнера

Иварс Вигнерс - выдающийся композитор, пианист, звукорежиссер. Он сочинял не только академическую музыку, но и огромное количество мелодий и песен для кино, театров и эстрады. Одним из первых в Латвии стал экспериментировать с компьютерными технологиями и внедрять новейшие достижения программирования в классическую музыку. Автор музыки к 37 художественным, 15 анимационным, 36 документальным фильмам, более чем к ста короткометражным документальным и рекламным роликам. Знаменитым за пределами Латвии Вигнер стал благодаря саундтреку к легендарному фильму Алоиза Бренча «Мираж».