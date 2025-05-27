В Латвии пройдут концерты в честь 85-летнего юбилея выдающегося композитора Ивара Вигнера
В этом году исполнилось бы 85 лет легендарному латвийскому композитору Ивару Вигнеру, и в честь юбилея в Лиепае, Рое, Елгаве и Саулкрастах состоится цикл концертов "Музыка, которая живет во мне" ("Mūzika, kas manās dzīslās skrien").
В концертной программе примут участие популярные и любимые публикой певцы и артисты - Ингус Петерсонс, Анния Путниня, Нормундс Рутулис, Артур Груздиньш, Элина Бояркина, Лаурис Дзелзитис и Варис Ветра. Со сцены прозвучат известные эстрадные песни композитора, а также произведения из театральных постановок. Музыкальный руководитель программы - композитор Эмилс Зилбертс, который создал новые аранжировки самым знаменитым композициям Ивара Вигнера. Режиссер программы - актер Имантс Страдс. На протяжении вечера он познакомит зрителей с увлекательными фактами из яркой творческой жизни композитора.
Иварс Вигнерс - выдающийся композитор, пианист, звукорежиссер. Он сочинял не только академическую музыку, но и огромное количество мелодий и песен для кино, театров и эстрады. Одним из первых в Латвии стал экспериментировать с компьютерными технологиями и внедрять новейшие достижения программирования в классическую музыку. Автор музыки к 37 художественным, 15 анимационным, 36 документальным фильмам, более чем к ста короткометражным документальным и рекламным роликам. Знаменитым за пределами Латвии Вигнер стал благодаря саундтреку к легендарному фильму Алоиза Бренча «Мираж».
В концертах также примут участие Эмилс Зилберт (клавиши), Валдис Зилверис (клавиши, аккордеон), Янис Ролманис (гитара), Райво Озолс (бас), Янис Пориетис (труба), Инга Мейере (саксофон), Вайрис Нартиш (тромбон).
Концертная программа «Музыка, которая живет во мне» пройдет:
- 6 июня в Лиепае в 19:00 в к/з Pūt, vējiņi!
- 13 июня в Рое в 19:00, Rojas brīvdabas estrāde
- 11 июля в Елгаве в 19:00 в к/з Mītava
- 8 августа в Саулкрастах в 19:00, Saulkrastu estrādе