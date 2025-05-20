Единственный концерт в странах Балтии! Группа Hurts выступит на сцене Сигулдского замка
14 августа в рамках тура в честь 15-летия дебютного альбома Hurts "Happiness" группа выступит на сцене Сигулдского замка. Это будет единственный концерт Hurts в странах Балтии.
Накануне тура в честь 15-летия дебютного альбома Hurts "Happiness", которому будут предшествовать давно распроданные концерты в Лондоне (22 мая) и Берлине (24 мая), фронтмен группы Тео Хатчкрафт, отвечая на вопросы журналиста NME Эндрю Тренделла, вспоминает о кристаллизации музыкального почерка, создании стильного образа и стремительном взлете к зениту славы.
Альбом 2010 года "Happiness" манчестерского синтипоп-дуэта стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом года в Великобритании. Благодаря синглам "Better Than Love", "Wonderful Life" и "Stay" альбом возглавил чарты в Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и ряде других европейских стран. Пластинка разошлась тиражом более двух миллионов копий по всему миру и 16 раз получила платиновый статус.
На церемонии вручения премии NME Awards 2011 группа Hurts была признана лучшей новой группой, обойдя Two Door Cinema Club, Everything Everything и Beady Eye. Обращаясь к публике, вторая половина дуэта, Адам Андерсон, с насмешкой ответил критикам: "Неплохо для двух претенциозных бездельников, которые звучат как Westlife..."
"Мы процвели за счет противоречий, - комментирует Хатчкрафт. - В этом и была цель - создать что-то, что одни люди полюбят по той же причине, по которой другие это ненавидят. Запутанные обзоры критиков выглядели совершенно одинаково, но одни из них имели ноль звезд, а а другие - пять Мы пытались сделать пластинку, которая была бы одновременно альтернативной, и в то же время поп-музыкой с безграничными амбициями".
"The xx появились примерно в то же время, и с точки зрения звучания они делали что-то очень антимейнстримовое. Пару лет спустя вышла Лана [Дель Рей], и появился совершенно другой вид альтернативной поп-музыки. Это был переходный период. Мы чувствовали себя странно. Мы ходили на церемонию вручения премии NME или выступали на фестивалях, и нас все игнорировали. Мы были черными овцами", - вспоминает Тео.
На вопрос о внешней эстетике, о том, как возник элегантный образ Hurts, Тео отвечает: "На нас оказали большое влияние итальянское кино, итало-диско, Joy Division, Tears For Fears, The Smiths - все эти вещи, которые мы так любили. В нашем распоряжении было не так уж много. Мы жили на пособие по безработице и не имели достаточного количества оборудования и ресурсов. На встречи с людьми в звукозаписывающих компаниях мы были вынуждены одевать костюмы, иначе бы выглядели неряхами. Мы одевались так, как хотели себя представить. У нас не было дорогих камер, а репетиционная комната находилась в заброшенном здании. Нужно было просто смириться, и, похоже, мы смогли это реализовать. Странно, когда что-то, рожденное по необходимости, для людей становится таким культовым, как некоторые из этих видео. В первом видео "Wonderful Life" были только мы в нашей студии в той одежде, которая была на нас, и первые люди, которые пришли потанцевать. Я смотрел его на днях и думал: "Это странно, как это [набрало миллионы просмотров] произошло?" Думаю, это потому, что все было чисто и честно. Мы просто делали то, что хотели, потому что были молоды и в нас горел огонь желания не быть похожими на других людей".
"В 2010 году, во время NME Radar Tour мы играли альбом целиком, потому что у нас просто не было больше песен. Выступать сейчас с той же группой, но как следует, будет несравнимо лучше. Песни теперь обрели ту жизнь, которой у них не было в начале; люди прожили жизнь с этими песнями. Цель - действительно отпраздновать то, куда это нас привело. Зарождение этого было очень необычным. Сейчас, 15 лет спустя, это все еще запись, о которой люди говорят как об классическом дебюте или даже что она изменила их жизнь".