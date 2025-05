Единственный концерт в странах Балтии! Группа Hurts выступит на сцене Сигулдского замка

На церемонии вручения премии NME Awards 2011 группа Hurts была признана лучшей новой группой, обойдя Two Door Cinema Club, Everything Everything и Beady Eye. Обращаясь к публике, вторая половина дуэта, Адам Андерсон, с насмешкой ответил критикам: "Неплохо для двух претенциозных бездельников, которые звучат как Westlife..."