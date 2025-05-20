Единственный концерт в странах Балтии! Группа Hurts выступит на сцене Сигулдского замка

На вопрос о внешней эстетике, о том, как возник элегантный образ Hurts, Тео отвечает: "На нас оказали большое влияние итальянское кино, итало-диско, Joy Division, Tears For Fears, The Smiths - все эти вещи, которые мы так любили. В нашем распоряжении было не так уж много. Мы жили на пособие по безработице и не имели достаточного количества оборудования и ресурсов. На встречи с людьми в звукозаписывающих компаниях мы были вынуждены одевать костюмы, иначе бы выглядели неряхами. Мы одевались так, как хотели себя представить. У нас не было дорогих камер, а репетиционная комната находилась в заброшенном здании. Нужно было просто смириться, и, похоже, мы смогли это реализовать. Странно, когда что-то, рожденное по необходимости, для людей становится таким культовым, как некоторые из этих видео. В первом видео "Wonderful Life" были только мы в нашей студии в той одежде, которая была на нас, и первые люди, которые пришли потанцевать. Я смотрел его на днях и думал: "Это странно, как это [набрало миллионы просмотров] произошло?" Думаю, это потому, что все было чисто и честно. Мы просто делали то, что хотели, потому что были молоды и в нас горел огонь желания не быть похожими на других людей".