Авиашоу, концерт, пенная вечеринка и фейерверк: 31 мая Юрмала встретит лето
В субботу, 31 мая, в Юрмале состоится праздник начала лета — Курортный фестиваль. Лето будет торжественно встречено насыщенной программой мероприятий, которые будут проходить с 12:00 до полуночи в Майори и Дзинтари. Кульминацией вечера станет зрелищное авиашоу на пляже в Майори, праздничный концерт с участием латвийского рок-музыканта Иво Фоминса, хип-хоп группы Singapūras Satīns и группы Dagamba, а завершится вечер ярким фейерверком.
Курортный фестиваль в Юрмале проводится уже в 56-й раз. В этом году он пройдет под темой «Юрмала в открытках», вдохновленной перепиской поэтов-юбиляров — Райниса и Аспазии, чья 160-я годовщина отмечается в 2025 году. В разных локациях города будут раскрыты истории природы, культуры и истории Юрмалы сквозь призму времени.
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На улице Йомас и в саду Хорна
Главная городская пешеходная улица — Йомас — с 12:00 до 22:00 превратится в музыкальную улицу «Йомас в ритме», где на сценах диджеев будут звучать ритмы разных музыкальных жанров. Здесь будет работать фотостудия и мастерская пляжной моды, пройдут пенная вечеринка и занятие «Упражняюсь! Не работаю!», вдохновленное Райнисом. На творческой площадке «Почтовая станция Аспазии» можно будет создать и отправить открытку с Курортного фестиваля.
С 12:00 до 14:30 в саду Хорна будет работать образовательный городок «Учись в Юрмале!», где можно будет ознакомиться с возможностями и программами учебных заведений Юрмалы, а также поучаствовать в творческих и спортивных активностях.
В 15:00 на открытой сцене в саду Хорна выступит инди-поп певица Элизабете Гайле, а позже — творческие коллективы Юрмалы.
В Майори: уличная еда и развлечения для семей
На парковке в Майори с 12:00 до 22:00 будет работать зона Street food Jūrmala, где можно будет попробовать блюда уличной кухни. Семьи с детьми смогут попробовать себя в мини-гольфе, гребле, познакомиться с пожарными и принять участие в большом турнире по настольным играм.
На пляже в Майори с 12:00 будет работать Студия песочной скульптуры, где будут созданы композиции «песочной поэзии» и скульптуры любимых кошек Аспазии.
В Дзинтари: маркет, стенды городов-побратимов и баскетбол
У концертного зала Дзинтари с 12:00 до 18:00 пройдет современная дизайнерская ярмарка Kukū tirgus, где можно будет приобрести изделия латвийских мастеров и домашних производителей.
На улице Турайдас будет возможность пообщаться с представителями городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также узнать больше о туристических направлениях.
Любителей спорта приглашают в лесопарк Дзинтари, где пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3.
Праздничное шествие
Неотъемлемой частью Курортного фестиваля станет праздничное шествие. Оно начнется в 15:00 у главной сцены на пляже в Майори, проследует по улице Пилсоню, затем по улице Йомас до улицы Турайдас и завершится на пляже Дзинтари.
Авиашоу, концерт и фейерверк
Вечерняя программа на пляже Майори начнется с захватывающего авиашоу с акробатическими трюками и высшим пилотажем над морем. На главной сцене Майори состоится праздничный концерт: выступят Иво Фоминс, Singapūras Satīns и Dagamba.
В финале концерта — красочное световое и фейерверк-шоу под музыкальное сопровождение. До полуночи танцевальную музыку будет играть диджей Карлис Килкутс.
Для удобства возвращения домой 1 июня будут организованы дополнительные поезда:
- в направлении Риги: поезд Дубулты-Рига, отправление с вокзала Майори в 00:31;
- в направлении Тукумса: регулярный рейс Рига-Тукумс II, отправление из Майори в 00:16.