На Laima Rendezvous Jūrmala выступит Настя Каменских, а Потап презентует свое альтер-эго Slavic Balagan

Создатель и солист культового дуэта Потап и Настя и группы MOZGI, с которым и покорил восточную Европу, готовит уникальный перфоманс, в котором соберет драйв, веселье, иронию и абсолютную любовь к жизни, которые так присущи Slavic Balagan (в названии которого уже вшит узнаваемый каламбур). В треклисте Slavic Balagan уже заявлен и сам трек "OPA", который активно обсуждали во всей Европе после заявлений о возможном представлении Молдовы на "Евровидении".