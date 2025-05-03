В эксклюзивном интервью Потап рассказал о своем отношении к Латвии, творчестве и личной жизни: "С Настей у нас все прекрасно"

- Есть инициативы, которые стали для меня по-настоящему личными. Вместе с NK мы представляли Украину на Latin American Music Awards, где она выступила с Black Eyed Peas и произнесла речь в поддержку Украины — это был важный сигнал миру. Я создал благотворительную NFT-платформу HelpUA.io, чтобы собирать средства на помощь пострадавшим.

Мы провели концерт «Доброго вечора, ми з України» в Тель-Авиве, участвовали в благотворительном вечере в Мадриде, а в Чикаго удалось собрать 456 000$ на протезы для военных. Также участвовал в международной дискуссии Peace One Day при поддержке ООН. Участвовал в восстановлении домов. Вместе с NK мы пожертвовали средства на разминирование Херсонской области, поддержали инициативу "Діти без війни". Всего в рамках благотворительных событий, в которых мы с NK принимали участие, удалось собрать более 2,5 миллионов долларов США — и я искренне горжусь этим результатом и всеми организаторами, участниками, волонтерами и артистами, кто принимал в этом участие и делает вклад в сильную и свободную Украину.