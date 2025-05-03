В эксклюзивном интервью Потап рассказал о своем отношении к Латвии, творчестве и личной жизни: "С Настей у нас все прекрасно"
Алексей Потапенко (сценическое имя Потап) в Латвии хорошо известен. Но если раньше его преимущественно воспринимали как мужскую половинку совместного с Настей Каменских дуэта, то сейчас он — соло-артист. Otkrito.lv поговорил с украинским музыкантом и продюсером.
"Сдержанная снаружи, но с ярким вкусом внутри"
- Часто ли бываете в Латвии в последнее время?
- В последнее время бываю особенно часто. Латвия для меня — это не просто страна, это эмоция. Совсем недавно я бегал по рижскому парку утром, встретил там улыбающуюся бабушку, которая занималась спортивной ходьбой. Мы поздоровались — и день сразу задался! Юрмала, Дзинтари — для меня родные места.
- Что вам нравится в Латвии?
- Мне в Латвии нравится многое: уютные города, невероятно красивая природа, и особое спокойствие, которое здесь ощущается. Особенно люблю Юрмалу и Ригу — там я чувствую себя как дома. Вкусная кухня тоже радует: латвийский холодный суп — настоящий гастрономический феномен, я до сих пор слышу, как спорят — чей он, латвийский или литовский? А это уже готовая тема для песни!
- Что думаете о латвийской публике — она сдержаннее, чем в других странах?
- Латвийская публика — сдержанная снаружи, но с ярким вкусом внутри. Сначала может показаться, что люди немного закрыты, но стоит завести первые аккорды, и ты видишь в их глазах огонь. Музыкальная сцена здесь атмосферная, со своей глубиной — народ ценит живое исполнение и искренние эмоции. Это та публика, которая слушает, ощущает каждую ноту, а потом вдруг взрывается аплодисментами, и ты понимаешь: да, они с тобой, по-настоящему.
- Знаете ли вы что-нибудь о современной латвийской популярной музыке? Кто из латвийских музыкантов вам нравится?
- Я всегда в поиске новых талантов, постоянно слушаю музыку из разных стран, и Латвия здесь точно не исключение. У вас на сцене все развивается очень динамично и современно. Донс — один из достойных представителей в прошлом году на "Евровидении". Также слежу за нынешними участниками от Латвии — все звучит очень свежо и смело! Видно, что у латвийской сцены есть свой характер, и она не боится экспериментировать. Мне нравится насыщаться разными музыкальными стилями и культурами. Мой новый проект, Slavic Balagan, — это как раз смесь культур Восточной Европы, и я особенно внимательно всматриваюсь и вслушиваюсь в то, что происходит вокруг. Именно на этом культурном стыке рождается та энергия, которую я хочу передать миру.
"Громкое и абсолютно непредсказуемое шоу"
- Slavic Balagan... Почему такое необычное название?
- Slavic Balagan — это культурная провокация и мультимедийный манифест Восточной Европы. С этим проектом я хочу создать нечто глобальное, где энергия, юмор и эстетика Восточной Европы показываются по новому. Это смелое, громкое и абсолютно непредсказуемое шоу, которое показывает новые границы восприятия восточноевропейской культуры. Slavic Balagan — это концентрат архетипов и фольклорной дикой силы. Это музыка, гротеск, праздник и откровенный балаган, поданный с самоиронией и тонким чувством стиля. Мы не боремся со стереотипами — мы их переосмысливаем, утрируем, доводим до абсурда и превращаем в яркий перформанс. В мире, где все чаще возникает разделение и изоляция, Slavic Balagan объединяет. Это культурный мост, на котором встречаются история и современность, традиция и хаос. И когда этот балаган врывается в упорядоченные европейские улицы, он не спрашивает разрешения. Он просто заявляет: "ОPА! Мы тут!"
- Что вы можете рассказать о новом треке "OPA"?
- "OPA" — это мой первый прорывной трек в рамках Slavic Balagan, и это не просто песня, а настоящая эмоция. Это то слово, которое вырывается само, когда ты сталкиваешься с чем-то неожиданным, ярким, смешным или абсурдным. Именно такие моменты я и хотел уловить. Восточная Европа — для меня не география, а состояние души, и "OPA" — это ее музыкальное воплощение. Это гимн неожиданности и жизни без фильтров — именно такой энергией мне хочется делиться с миром.
- Есть ли шанс снова увидеть ваш тандем с Настей Каменских на сцене? Может быть, есть какие-то планы на этот счет?
- С Настей у нас все прекрасно. Крепкая семья всегда будет крепкой. Мы по-прежнему творим вместе и поддерживаем друг друга во всех творческих и личных вопросах. Это не просто сотрудничество — это глубокое понимание и общая энергия, которая никуда не исчезла. Но сейчас весь мой творческий фокус сосредоточен на проекте Slavic Balagan. Это этап, к которому я шел давно, и сейчас хочу полностью раскрыть его потенциал. Этот проект требует полной отдачи, новых идей, смелости — и я с головой в этом. Так что в ближайшее время буду радовать вас именно Slavic Balagan. А тандем с Настей? Он всегда с нами — просто за кадром.
- Вы запустили кастинг Mozgi Band — расскажите подробнее. Кого ищете? Были ли участники, кто вас поразил?
Я давно работаю на международном рынке, запускаю проекты, которые выходят далеко за пределы Украины. Сейчас перезапускаю бизнес, выхожу на новые рынки, даю новое дыхание тому, что делаю. Кастинг Mozgi Band — часть этой перезагрузки. Мы получили огромное количество заявок, и сейчас внимательно все просматриваем. Есть интересные, нестандартные люди, и я точно вижу потенциал. Мне важно не просто найти талант, а собрать команду, которая думает по-новому, чувствует современность и готова двигаться вперед. Совсем скоро мы представим новый состав, который будет ломать стереотипы и задавать новые направления.
- Ваши песни часто становятся хитами. Есть ли у вас рецепт идеальной песни?
- Идеальная песня — это когда ты подглядел за жизнью. Услышал, как спорят за столиком в кафе, увидел случайный взгляд в метро, словил эмоцию в толпе — и вот у тебя уже готовый куплет. Я люблю слушать, о чем говорят люди: о чем шепчутся школьники, над чем смеются бабушки, что волнует улицу. Потому что песня — это не про музыку в вакууме, она должна пахнуть жизнью. В ней должны быть разговоры народа, его боли, радости, страхи, мечты. Мы просто берем это все, фильтруем через эмоции — и превращаем в мелодию. Вот тогда и рождается хит.
"Война изменила все"
- Как изменилась ваша жизнь после начала войны в Украине?
- Война изменила все. Я по-другому начал воспринимать музыку, сцену или в каком-то смысле даже себя. Я понял, что мой голос и моя публичность — это не просто творчество, это инструмент, который я использовал для того, чтобы говорить про нашу страну на международной арене. Мы с NK начали активно участвовать в благотворительности, выходили на международные платформы, говорили о войне, рассказывали правду миру. Я начал ездить, выступать, говорить, собирать средства, быть там, где моя поддержка реально нужна.
- Изменилась ли ваша музыка в свете этих событий?
- Конечно, это повлияло на создание песен, которые были полностью пронизаны теми эмоциями, которые проживали люди. Это уже не просто шоу — это голос времени. Я написал песню "Я — Україна" для NK — потому что хотел, чтобы каждый украинец услышал в ней себя. Это гимн стойкости, боли и надежды. Когда на концертах NK люди встают и поют ее вместе, у меня мурашки по коже. Песни для Насти "You crying" или моя про невероятно сильных и смелых украинских женщин и мам. Также я написал и выпустил гимн для воинской части "Артана" — и направил все доходы от монетизации на поддержку наших защитников. Музыка может быть не только развлечением, а реальной силой — вдохновлять, объединять, помогать.
- Вы активно поддерживаете Украину и благотворительные проекты. Какие из них особенно близки вашему сердцу?
- Есть инициативы, которые стали для меня по-настоящему личными. Вместе с NK мы представляли Украину на Latin American Music Awards, где она выступила с Black Eyed Peas и произнесла речь в поддержку Украины — это был важный сигнал миру. Я создал благотворительную NFT-платформу HelpUA.io, чтобы собирать средства на помощь пострадавшим.
Мы провели концерт «Доброго вечора, ми з України» в Тель-Авиве, участвовали в благотворительном вечере в Мадриде, а в Чикаго удалось собрать 456 000$ на протезы для военных. Также участвовал в международной дискуссии Peace One Day при поддержке ООН. Участвовал в восстановлении домов. Вместе с NK мы пожертвовали средства на разминирование Херсонской области, поддержали инициативу "Діти без війни". Всего в рамках благотворительных событий, в которых мы с NK принимали участие, удалось собрать более 2,5 миллионов долларов США — и я искренне горжусь этим результатом и всеми организаторами, участниками, волонтерами и артистами, кто принимал в этом участие и делает вклад в сильную и свободную Украину.
"Пусть в вашей жизни будет как можно больше света"
- С кем из мировых артистов вы бы хотели сделать вместе песню или выступить на сцене?
- Если бы мне представилась возможность работать с кем-то из мировых артистов, я бы выбрал Timbaland и Pharrell Williams. Они в свое время изменили музыкальную индустрию, кардинально меняя подходы к звучанию и влияя на развитие целых жанров и музыкальных направлений. Я многому учусь у них, особенно тому, как важно быть открытым для экспериментов и не бояться рисковать. Как музыкальный продюсер, я применяю эти принципы, стараясь создавать что-то уникальное и идти в ногу с временем, как это делают они. Тилль Линдеманн — мой давний друг, мы знакомы уже много лет. С ним я бы также с удовольствием записал совместный трек.
- Как вы отдыхаете и перезагружаетесь, когда хочется отключиться от работы и новостей?
- Я перезагружаюсь через движение и тишину. Утром — пробежка, чтобы прочистить голову, почувствовать тело. Иногда просто выхожу без плана, иду по городу, ловлю моменты. Сажусь в кафе, пью черный кофе, наблюдаю за людьми. Это заземляет. Мне важно быть наедине с собой без шума индустрии — тогда появляется ясность, а вместе с ней и новые идеи.
- Что бы вы пожелали своим латвийским слушателям, да и всем жителям нашей страны в это непростое время?
- Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, движения и поводов сказать "ОPA" — именно в том смысле, который я вложил в свой новый трек: как реакция на что-то неожиданное, живое, настоящее. Быть собой настоящим, не терять самоиронию и всегда помнить — жизнь все еще способна удивлять.