Потап сыграл свадьбу без Насти: почему все обсуждают новый клип Slavic Balagan

Легендарные фотосессии с невестой на ладошке, конкурсы с шотами из туфли, гармошка и непрекращающиеся танцы - каждый, кто хоть раз побывал на таком празднике любви точно проностальгирует и почувствует тот самый неподражаемый вайб восточноевропейской свадьбы. По замыслу самого Потапа, который является еще и непосредственным автором трека, «Opa» — не просто слово. Это реакция, состояние души и стиль жизни. Звук, который вырывается первым, когда мир бросает тебе вызов — и новый код веселья, хаоса и свободы, с которым он выходит на международную сцену. «"Opa" — это то, что ты говоришь, когда всё летит к чёрту, но ты всё равно смеешься. Когда абсурд становится искусством, а безумие — новой нормой. В этом весь наш Балкано-Славянский дух. Восточная Европа — не география, а состояние души. И я хочу показать миру, как у нас принято жить. Opa!» — прокомментировал Потап.