ТЦ SĀGA открывает летнюю террасу: в программе дня - йога, концерт, хоккей, призы и многое другое
фото: пресс-фото
Праздник без границ: в SĀGA открывают террасу и дарят эмоции!
Афиша Латвии

ТЦ SĀGA открывает летнюю террасу: в программе дня - йога, концерт, хоккей, призы и многое другое

Отдел информации

Otkrito.lv

В субботу, 17 мая, торговый центр SĀGA приглашает всех желающих на праздник в честь открытия уличной террасы. В течение всего дня гостей ждет яркая и насыщенная программа — спортивные, развлекательные, музыкальные и познавательные мероприятия для взрослых и детей.

Торговый центр призывает отметить это событие вместе, насладиться свежим воздухом и летним настроением. Все активности бесплатны.

Программа праздника:

11:00–12:00 — Утренняя йога под открытым небом с MyFitness (возьмите с собой коврик)
12:00–18:00 — Вызов на баланс-досках от Veikparks с возможностью выиграть призы
13:00–15:00 — Знакомство с вейкбордингом для новичков от Veikparks
13:00–17:00 — Творческая мастерская и аквагрим для детей
13:00 — Прямая трансляция хоккейного матча Латвия – Финляндия на большом экране
15:30 — Стендап-комедия от Яниса Крейчманиса
16:00 — Финальная игра "Большой викторины" на тему "Латвия"
17:40 — Концерт популярной латвийской группы Kautkaili

В течение дня также:

  • Bento-гриль-станция под открытым небом
  • Активности от JYSK, включая развлечения для всей семьи
  • Стенд Evelatus с проверкой прочности защитных стекол
  • Баскетбольная игра от Aizdevums.lv
  • Спортивные активности от Decathlon
  • Бар безалкогольных коктейлей от Spirits&wine
  • Развлекательная палатка от Ramirent
  • Ярмарка недвижимости от Luminor

Ведущий мероприятия — Александр Тугушев.

В зоне питания SĀGA будут действовать специальные предложения в рамках "Счастливых часов".

Более подробная информация здесь.

Темы

ЛатвияХоккейФинляндияLuminorEvelatusSĀGA

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