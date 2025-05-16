ТЦ SĀGA открывает летнюю террасу: в программе дня - йога, концерт, хоккей, призы и многое другое
В субботу, 17 мая, торговый центр SĀGA приглашает всех желающих на праздник в честь открытия уличной террасы. В течение всего дня гостей ждет яркая и насыщенная программа — спортивные, развлекательные, музыкальные и познавательные мероприятия для взрослых и детей.
Торговый центр призывает отметить это событие вместе, насладиться свежим воздухом и летним настроением. Все активности бесплатны.
Программа праздника:
11:00–12:00 — Утренняя йога под открытым небом с MyFitness (возьмите с собой коврик)
12:00–18:00 — Вызов на баланс-досках от Veikparks с возможностью выиграть призы
13:00–15:00 — Знакомство с вейкбордингом для новичков от Veikparks
13:00–17:00 — Творческая мастерская и аквагрим для детей
13:00 — Прямая трансляция хоккейного матча Латвия – Финляндия на большом экране
15:30 — Стендап-комедия от Яниса Крейчманиса
16:00 — Финальная игра "Большой викторины" на тему "Латвия"
17:40 — Концерт популярной латвийской группы Kautkaili
В течение дня также:
- Bento-гриль-станция под открытым небом
- Активности от JYSK, включая развлечения для всей семьи
- Стенд Evelatus с проверкой прочности защитных стекол
- Баскетбольная игра от Aizdevums.lv
- Спортивные активности от Decathlon
- Бар безалкогольных коктейлей от Spirits&wine
- Развлекательная палатка от Ramirent
- Ярмарка недвижимости от Luminor
Ведущий мероприятия — Александр Тугушев.
В зоне питания SĀGA будут действовать специальные предложения в рамках "Счастливых часов".