ТЦ SĀGA открывает летнюю террасу: в программе дня - йога, концерт, хоккей, призы и многое другое

11:00–12:00 — Утренняя йога под открытым небом с MyFitness (возьмите с собой коврик)

12:00–18:00 — Вызов на баланс-досках от Veikparks с возможностью выиграть призы

13:00–15:00 — Знакомство с вейкбордингом для новичков от Veikparks

13:00–17:00 — Творческая мастерская и аквагрим для детей

13:00 — Прямая трансляция хоккейного матча Латвия – Финляндия на большом экране

15:30 — Стендап-комедия от Яниса Крейчманиса

16:00 — Финальная игра "Большой викторины" на тему "Латвия"

17:40 — Концерт популярной латвийской группы Kautkaili