Божественная Наталья Осипова везет в Ригу большую балетную программу "Силы природы"
Прима Лондонского королевского балета, которую The Independent называет самой востребованной балериной в мире, уже показала "Силы природы" по обе стороны Атлантики. Это единственный в своем роде спектакль, демонстрирующий как сложнейшую пуантную классику, так и номера, созданные выдающимися современными хореографами. Вместе с Осиповой выступят ее коллеги-солисты из Великобритании и США.
Осипова неподражаема. Ее техника уникальна, ее артистическое обаяние поразительно. Она еще не успела закончить Московское хореографическое училище, а балетный мир вовсю обсуждал ее невероятные воздушные прыжки. Принятая в Большой театр как артистка кордебалета, в первый же сезон она исполнила там восемь сольных партий. Живая, как ртуть и быстрая, как молния, она словно бы обдавала жаром все вокруг, появляясь на сцене. «Дикарка!», -- говорит Наталья, вспоминая начало своей карьеры. «Чудо природы», -- говорят все, кто видел ее тогда.
“Выпрашивайте билеты, воруйте, отнимайте с боем!” – так отреагировала газета The Guardian на ошеломительный дебют Осиповой в Лондоне. Дело было в 2007 году, британская столица принимала у себя Большой театр, и главный балетмейстер Алексей Ратманский зашел с козырей: выпустил Осипову в партии Китри в «Дон Кихоте». Триумф был полный.
Уже к началу 2010-х Осипова стала одной из самых ярких и востребованных балерин мира. Ее приглашают крупнейшие театры Парижа, Милана, Берлина и Нью-Йорка. Каждая новая роль, будь то Жизель, Китри или героиня современных хореографий, становится событием. Её творчество вдохновляет лучших хореографов современности, включая Алексея Ратманского, Артура Питу, Акрам Хана, и Сиди Ларби Черкауи.
В 2013-м, Осипова подписала постоянный контракт с Лондонским королевским балетом, где служит до сих пор.
Талант Осиповой был отмечен множеством международных наград, включая National Dance Awards и премию «Benois de la Danse». В 2018 году британский режиссёр Джеральд Фокс снял о ней документальный фильм «Force of Nature. Natalia», показавший закулисье её жизни и творчества – от репетиций «Медузы» до исполнения классической «Баядерки».
Четыре года спустя Осипова создала собственные «Силы природы»: беспрецедентной красоты и сложности балетный вечер. Здесь она отдает должное своим коронным, эталонным, бесконечно далеким друг от друга партиям – Жизели и Китри, танцует на музыку Сибелиуса «Грустный вальс», сочиненный для нее Ратманским, показывает фрагмент из «Манон» в хореографии Кеннета МакМиллана (эта недавняя работа Осиповой произвела настоящий фурор в Лондоне) и фантастические «Пять вальсов Брамса в манере Айседоры Дункан» Фредерика Аштона, умирает в культовом «Лебеде» Михаила Фокина, вместе с партнерами выступает в дуэтах и трио Сиди Ларби Шеркуи и Джейсона Киттельбергера, а также в небольшом балете «Ashes», где является соавтором… За годы фантастической карьеры Осипова, как подсчитали ее биографы, исполнила 172 роли, так что выбирать было из чего.
Прийти на Осипову 1 Мая в Латвийскую Национальную оперу стоило бы хотя бы ради того, чтобы увидеть ее фуэте, лучше которых в мире, пожалуй, нет. Однако «Силы природы» даруют публике нечто гораздо большее, чем одни только технические чудеса: возможность прикоснуться к большому искусству и понять, что такое настоящая балетная этуаль XXI века.