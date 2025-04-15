Божественная Наталья Осипова везет в Ригу большую балетную программу "Силы природы"

Четыре года спустя Осипова создала собственные «Силы природы»: беспрецедентной красоты и сложности балетный вечер. Здесь она отдает должное своим коронным, эталонным, бесконечно далеким друг от друга партиям – Жизели и Китри, танцует на музыку Сибелиуса «Грустный вальс», сочиненный для нее Ратманским, показывает фрагмент из «Манон» в хореографии Кеннета МакМиллана (эта недавняя работа Осиповой произвела настоящий фурор в Лондоне) и фантастические «Пять вальсов Брамса в манере Айседоры Дункан» Фредерика Аштона, умирает в культовом «Лебеде» Михаила Фокина, вместе с партнерами выступает в дуэтах и трио Сиди Ларби Шеркуи и Джейсона Киттельбергера, а также в небольшом балете «Ashes», где является соавтором… За годы фантастической карьеры Осипова, как подсчитали ее биографы, исполнила 172 роли, так что выбирать было из чего.