Даугавпилс предлагает грандиозную программу празднования 750-летия, которая завершится концертом "Би-2", фейерверком и дискотекой
С 29 мая по 1 июня Даугавпилс станет столицей культуры и праздника, отмечая свое 750-летие насыщенной программой мероприятий для всей семьи.
В течение четырех дней город наполнят концерты, поздравления и праздничная атмосфера. Гости всех возрастов смогут насладиться захватывающими аттракционами в Семейном парке. Любители вкусной еды оценят праздничные угощения, приготовленные в кафе парка. А в поисках традиционных, современных, красивых, практичных или оригинальных подарков стоит обязательно заглянуть на Праздничную ярмарку на улице Ригас.
Как и всегда, на праздничных концертах в парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура горожан и гостей Даугавпилса будут радовать выступления солистов, музыкантов, ансамблей и творческих коллективов из города и Аугшдаугавского края.
Во второй раз в рамках Городского праздника будет работать "Туристическая улица", где представители туристической отрасли стран Балтии поделятся лучшими советами и идеями для незабываемого отдыха в Даугавпилсе, по всей Латвии, а также в Литве и Эстонии. А в "Городке образования" школы Даугавпилса пригласят поближе познакомиться с широкими возможностями образования и заняться творчеством.
Праздник начнется в Даугавпилсской крепости уже в четверг, 29 мая, музыкально-театрализованным представлением кабаре "Такова жизнь...", в котором на одной сцене встретятся выдающиеся музыканты и актеры Латвии, создавая незабываемую атмосферу вечера.
В пятницу, 30 мая, празднование продолжится насыщенной программой как в крепости, так и в центре города. В музее Ротко откроется летний выставочный сезон, а на площади Единства вечером выступят любимые народом артисты — группа барабанов и волынок "AUĻI", "LATGALĪŠU REPS", а также концертные шоу-программы — "ABBORN - ABBA музыкальное шоу" и "RICO SANCHEZ & The GYPSIES".
В субботу, 31 мая, праздник достигнет своей кульминации: торжественное шествие, гала-концерты на площади Единства с участием групп SUDDEN LIGHTS и "Би-2", фейерверк и дискотека.
В воскресенье, 1 июня, празднование завершится юбилейным концертом Праздника песни Латгалии на обновленной эстраде в Стропах, где соберутся тысячи певцов, танцоров и музыкантов со всей Латвии.
Полная программа празднования 750-летия Даугавпилса доступна здесь. Обращаем внимание: возможны изменения в программе.