Даугавпилс предлагает грандиозную программу празднования 750-летия, которая завершится концертом "Би-2", фейерверком и дискотекой

Во второй раз в рамках Городского праздника будет работать "Туристическая улица", где представители туристической отрасли стран Балтии поделятся лучшими советами и идеями для незабываемого отдыха в Даугавпилсе, по всей Латвии, а также в Литве и Эстонии. А в "Городке образования" школы Даугавпилса пригласят поближе познакомиться с широкими возможностями образования и заняться творчеством.